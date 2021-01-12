共和黨眾院領袖施壓 川普終於鬆口：要對國會動亂負責
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-12 16:14:53
美國國會於1月6日遭到激進的川普支持者闖入，暴動期間警民發生激烈衝突。川普被輿論指控涉嫌煽動支持者暴動，美國媒體引述2名內部消息指，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）週一（11）透露，他已親自要求川普承認自己必須為暴動負起部份責任。
據美國政治新聞《政客》（Politico）引述多名知情人士，週一（11）共和黨眾議院領袖麥卡錫在全黨視訊會議上表示，他呼籲川普總統承擔國會暴動的罵名並負起責任，而總統也向他坦承會負部分責任，但否認自己為暴亂的罪魁禍首。麥卡錫也敦促川普請求與拜登會面，祝賀對方贏得總統大選。共和黨全黨視訊會議長達2小時，不少黨員表達對國會動亂的擔憂，並且討論有關川普彈劾案的問題，兩黨問題解決小組聯合主席、眾議員里德（Tom Reed）在電話會議上，公開發言支持譴責決議。民主黨在眾議院發起第二次總統彈劾案，但想要在參議院通過，需要跨黨派的合作才有可能將川普定罪。國會暴亂點燃共和黨內部的怒火，最主要的原因是川普在事發後，時隔近24小時才發布影片譴責示威者的暴力與違法行為，並承諾將會和平轉移政權。但《政客》指出，共和黨內部現在也面臨嚴重的分裂問題，雖然麥卡錫要求川普對國會暴亂負責，但他作為川普最親近的盟友之一，仍然反對總統彈劾案，使政黨團結對麥卡錫來說才是首要任務。