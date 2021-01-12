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穩定高市供水　陳其邁續推第三座再生水廠

記者郭凱杰／高雄報導

2021-01-12 16:59:00

▲為穩定供水，高雄市將繼營運中鳳山溪再生水廠及今年底臨海再生水廠即完成後，市長陳其邁也將推動第三座北高雄再生水廠之興建。（圖／高市府提供） 　　
▲為穩定供水，高雄市將繼營運中鳳山溪再生水廠及今年底臨海再生水廠即完成後，市長陳其邁也將推動第三座北高雄再生水廠之興建。（圖／高市府提供） 　　
時序進入枯旱季，全台水庫大部分蓄水量偏低且水情不佳，部分縣市已開始夜間減壓供水，部分縣市則為減量供水，高雄市目前正積極開發再生水，以穩定產業用水，除了營運中的鳳山溪再生水廠及今年底臨海再生水廠可投入生產再生水，市長陳其邁續也將推動第三座北高雄再生水廠之興建，穩定供應高雄地區產業與民生用水，使高雄成為水資源穩定供應的城市。
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▲即將完工的臨海污水廠與再生水廠，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。（圖／高市府提供）
▲即將完工的臨海污水廠與再生水廠，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。（圖／高市府提供）
因應氣候變遷造成非汛期嚴重枯水，未來缺水風險大增，過去僅依靠水庫、攔河堰調蓄豐枯降雨水源供應模式已不符需求，水利局表示，高雄已開發伏流水每日可達70萬噸，再加上鳳山、臨海、北高雄再生水廠全期每日超過12.5萬噸的再生水，將可穩定供應高雄地區產業與民生用水，使高雄成為水資源穩定供應的城市。
水利局指出，高雄地區無大型水庫，所需公共用水每日150萬噸，約60%來自高屏溪川流水，尚有餘裕北送20萬噸支援台南，自109年9月21日至110年1月10日累計北送水量1,836萬噸，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險。有鑑於此，經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發地下伏流水，目前高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，最大供水可達到每日70萬噸，發揮備援功能達到穩定供水的效果。

水利局也說，為使污水能再利用，高市府已於108年完成鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水供臨海工業區使用，現正辦理臨海污水廠與再生水廠，第一期工程於今（110）年底完工可再產製3.3萬噸再生水供應臨海工業區，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。

另為因應北高雄未來產業發展（橋頭科學園區、大社工業區、台塑仁武廠、南科高雄園區等），高市府已向內政部營建署爭取預算辦理橋頭或楠梓再生水廠興建，預計111年底辦理招商，114年可供應第一期1萬噸再生水。
 
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