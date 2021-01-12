穩定高市供水　陳其邁續推第三座再生水廠

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因應氣候變遷造成非汛期嚴重枯水，未來缺水風險大增，過去僅依靠水庫、攔河堰調蓄豐枯降雨水源供應模式已不符需求，水利局表示，高雄已開發伏流水每日可達70萬噸，再加上鳳山、臨海、北高雄再生水廠全期每日超過12.5萬噸的再生水，將可穩定供應高雄地區產業與民生用水，使高雄成為水資源穩定供應的城市。
水利局指出，高雄地區無大型水庫，所需公共用水每日150萬噸，約60%來自高屏溪川流水，尚有餘裕北送20萬噸支援台南，自109年9月21日至110年1月10日累計北送水量1,836萬噸，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險。有鑑於此，經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發地下伏流水，目前高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，最大供水可達到每日70萬噸，發揮備援功能達到穩定供水的效果。
水利局也說，為使污水能再利用，高市府已於108年完成鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水供臨海工業區使用，現正辦理臨海污水廠與再生水廠，第一期工程於今（110）年底完工可再產製3.3萬噸再生水供應臨海工業區，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。
另為因應北高雄未來產業發展（橋頭科學園區、大社工業區、台塑仁武廠、南科高雄園區等），高市府已向內政部營建署爭取預算辦理橋頭或楠梓再生水廠興建，預計111年底辦理招商，114年可供應第一期1萬噸再生水。