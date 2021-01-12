案839護理師是科大生！校方：已全面消毒、列43接觸者

指揮中心今（12）日宣布，國內新增2名本土確診個案，其中案839為本國籍20多歲女性，於醫院擔任護理師，且同時在某科大進修，恐有校園群聚風險，經《NOWnews今日新聞》求證，該女在某科大修習學分班課程，校方表示，目前與案839也接觸者為39名學生和4名教師，均已通知且之後不用到校。

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指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧新冠肺炎確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。而案839為案838同住接觸者，在同一醫院擔任護理師，9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

然而，案839護理師也同時在科大進修，該校主任秘書受訪表示，在第一時間指揮中心就有派人入校進行疫調，該生是一名周四晚上上課的都是學分班學生，而該班級都是來自兩個醫院的進修生。





不過主秘也指出，由於上周已經是最後的期末考周，且該班原本的上課時間就與一般生不同，所以並沒有除了該班外的學生受到影響，而案839有進場考試的兩間教室和大樓都已經全面消毒完畢，也已通知39位有接觸史的學生進行隔離，在教師部分則有4位，也已經沒有再進到校園內。