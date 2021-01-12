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又增2例本土個案　觀光局：疫情失控不排除停辦台灣燈會

記者陳致宇／台北報導

2021-01-12 16:22:23｜2021-01-12 16:22:55

台灣燈會
▲ 2021 台灣燈會將於 2 月 26 日至 3 月 7 日在新竹市舉辦，觀光局公布台灣燈會兩座副燈造型。（圖／觀光局）
2021 台灣燈會將於 2 月 26 日至 3 月 7 日在新竹市舉辦，不過受到新冠肺炎疫情影響，加上今（ 12 ）日又新增 2 例本土病例，為確保活動安全，觀光局長張錫聰指出，已要求新竹市政府研擬防疫計畫，後續再由觀光局送往指揮中心審議，但若疫情失控，最壞的打算將不排除停辦台灣燈會。
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觀光局長張錫聰表示，之前就已經要求新竹市政府研擬相關防疫計畫，後續會參考跨年時指揮中心發布的新守則，請新竹市政府進行修正，基本的總量管制、分區分流也都會實施，後續再由觀光局送往指揮中心審議，但若未來疫情失控，也會依照指揮中心最新公布的規定辦理，最壞打算不排除停辦，「但我們不希望會有這樣的情況發生。」
此外，觀光局今日也公布台灣燈會兩座副燈造型，分別為水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，將在新竹公園麗池中浮躍而出，在燈影音效中閃亮登場，而另一座在新竹市孔廟前的「犢站金榜」，將結合多媒體LED動畫彩幕展現，並設計有「擲包粽（中），求狀元」祈福活動，為民眾帶來吉祥好運，祝福考生們金榜提名，藉由傳統花燈與現代科技交融，激盪出全新的燈會魅力。

觀光局說，兩座副燈各有不同特色及吉祥意涵。「竹鵲松風迎春曦」副燈以牛年及新竹市鳥喜鵲結合，兩面造型有代表新竹市地標「迎曦門」的剪影。透過三隻喜鵲振翅飛翔，環繞新竹市樹黑松，帶動躍水而出的錦鯉，譜出迎接曙光穿透迎曦門、擁抱幸福的意象。

座落在新竹公園傍孔廟前的「犢站金榜」副燈則結合牛年與古代狀元榜首特色，披上紅帔、頭戴狀元帽、手拿象徵智慧的文昌筆，皆以「吉慶符號」之意象，表達出造訪之考生，「初生之犢，登封狀元」之意。設計上更結合廟宇祈求擲筊，打造「擲包粽（中），求狀元」的祈福活動，完成活動即有機會獲得「包中（粽）手鍊」，並搭配祈福卡，為考生祈福求運，博好彩頭。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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