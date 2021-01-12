又增2例本土個案　觀光局：疫情失控不排除停辦台灣燈會

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此外，觀光局今日也公布台灣燈會兩座副燈造型，分別為水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，將在新竹公園麗池中浮躍而出，在燈影音效中閃亮登場，而另一座在新竹市孔廟前的「犢站金榜」，將結合多媒體LED動畫彩幕展現，並設計有「擲包粽（中），求狀元」祈福活動，為民眾帶來吉祥好運，祝福考生們金榜提名，藉由傳統花燈與現代科技交融，激盪出全新的燈會魅力。
觀光局說，兩座副燈各有不同特色及吉祥意涵。「竹鵲松風迎春曦」副燈以牛年及新竹市鳥喜鵲結合，兩面造型有代表新竹市地標「迎曦門」的剪影。透過三隻喜鵲振翅飛翔，環繞新竹市樹黑松，帶動躍水而出的錦鯉，譜出迎接曙光穿透迎曦門、擁抱幸福的意象。
座落在新竹公園傍孔廟前的「犢站金榜」副燈則結合牛年與古代狀元榜首特色，披上紅帔、頭戴狀元帽、手拿象徵智慧的文昌筆，皆以「吉慶符號」之意象，表達出造訪之考生，「初生之犢，登封狀元」之意。設計上更結合廟宇祈求擲筊，打造「擲包粽（中），求狀元」的祈福活動，完成活動即有機會獲得「包中（粽）手鍊」，並搭配祈福卡，為考生祈福求運，博好彩頭。
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