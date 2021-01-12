台灣首起醫師染疫！醫曝「急救現場」壓力：怕到不敢回家
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 16:26:55｜2021-01-12 17:00:06
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布國內新增2例本土確診，分別是北部某醫院一名醫師與一名護理師，這也是國內首起醫師染疫事件。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」也在臉書發文表示，有時候醫師在緊急插管時，因為患者危在旦夕，沒有充足時間跟準備讓自己受到完整保護，更透露自身也曾有過類似經驗，心理壓力大到「那陣子都不太敢回家」。
指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，今日新增案838與案839兩例，案838是醫師，先前因為新冠肺炎確診病患狀況嚴重，在患者插管過程中，有進到隔離病房協助，疑似因此遭到感染。而案839則是護理師，為案838的同住女友，並非在工作現場感染，而是與案838在社區接觸時感染。陳時中強調，發生院內感染事件很遺憾，但還是要感謝醫護護理、醫事人員，長期處在第一線，暴露在風險之中，也希望大家集氣、祈福，希望醫護人員早日康復。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」也在臉書發文指出，目前院內相關接觸者都是陰性，尚未有院內傳播的證據，「請大家抱持冷靜，做好自己該做的事情就對了」。
對於醫師疑似在插管過程中染疫，「MedPartner 美的好朋友」表示，「有時候醫師在緊急插管時，因為患者危在旦夕，沒有充足時間跟準備讓自己受到完整保護，很多臨床醫師絕對都有這樣的經驗」。「MedPartner 美的好朋友」更透露，「以前有在參與插管急救過程中，被病人的血噴到身上跟臉上的經驗，後來才知道病人是法定傳染病患者。雖然因為身上沒有傷口風險不大，跑完感控流程也都確定沒事，但過程中心理壓力還是很大，那陣子都不太敢回家，也不敢跟身邊的人有比較親密的接觸...這種壓力沒遇過的人很難想像」。
「MedPartner 美的好朋友」最後也再次呼籲，「祈禱這位醫師和護理師能夠早日康復，也請大家繼續給第一線醫護最大的支持和溫暖，台灣人，要一起繼續扶持，一起加油啊！」（編輯：倪浩軒）
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