高雄輕軌大南環試營運 全線免費搭乘至228
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-12 16:28:45｜2021-01-12 16:56:48
高雄輕軌大南環段進入試營運階段，為鼓勵市民朋友使用，高雄市長陳其邁今（12）日至現場視察時，宣布輕軌全線至2月28日為止均提供免費搭乘服務，對於北部疫情升溫，陳其邁強調，不管是輕軌或者捷運，都會有列車人員或衛生局人員，進行相關防疫工作的督導跟執行。
捷運局吳義隆局長表示，輕軌大南環路段9個站加入試營運，串聯起鼓山、鹽埕、前鎮及苓雅區等4個行政區交通動脈，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、圖書總館、流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、壽山動物園、往西連結鼓山區公所，通車後輕軌列車可從苓雅區一車通行到鼓山區，提升地區運輸便利及生活機能多樣性，日後民眾不論是通行通學、醫療、觀光旅遊及交通轉乘，都能享受更完善便利的運輸服務。而被問到2023年是否能如期完成輕軌全線通車，陳其邁說，「輕軌成圓」必須是逐步分階段的來實施，希望美術館段跟大順段都能夠加速，在施工的過程減少交通壅塞的時期，市府提出的九個優化路線，希望不僅讓輕軌成圓，市府也透過交通動態模擬，有一些路口交通其實還會更順暢，會嚴格來督導輕軌成圓，能夠如期如質完公。而針對臉書粉專「高雄好過日」試乘後列出9項缺失，陳其邁說，二月底之前開放民眾來搭乘試營運，假如有什麼問題，大家能夠給我們更多寶貴意見，我們大家一起來改善，我們一項一項來解決，讓輕軌的品質能夠做到最好，而交通號誌部分還是需要一點磨合期，相信輕軌逐漸進入社區，會成為民眾綠色交通相當重要的一環，再串連紅線橘線、YouBike等，未來交通一定會更加方便，成為綠色交通的典範。