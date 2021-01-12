交通遊憩串連再延伸　高雄輕軌大南環路段通車邁向新紀元

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高雄環狀輕軌第2階段大南環路段通車儀式，是由高雄市長陳其邁主持，有立法委員李昆澤、高雄市副市長林欽榮、中鋼董事長翁朝棟、聯鋼營造董事長陳瑞騰、高雄捷運公司董事長楊岳崑、車輛廠商代表Alstom公司總經理藍禮祖、號誌廠商代表Thales公司執行長Marc Dancer，以及高雄市地方民意代表與會。
高雄市長陳其邁在致詞時表示，高雄環狀輕軌第2階段大南環路段通車後，營運路線將達12.8公里，服務範圍可由現行14站增為23站，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，此路線串聯交通節點、醫療、遊憩等重要旅次吸引點，可擴大通勤、就學、旅遊的服務需求，符合民眾期待，運量可期。
陳其邁指出，輕軌大南環微笑曲線完成通車後，將串聯起捷運及周邊接駁公車、YouBike2.0公共自行車系統，形成都市綠色交通路網，相信必可帶給民眾更便捷、舒適的公共運輸服務。
高雄捷運公司董事長楊岳崑進一步指出，目前高雄輕軌的營運時段為每天上午7時至晚間10時，採取車內或月台刷卡方式，全線單一票價，紙票30元、刷電子票證10元，民眾搭乘高雄捷運及輕軌均應全程戴口罩，防疫又保暖。
今天高雄環狀輕軌2階大南環路段通車，列車擠滿搭乘的民眾，未來輕軌除了是觀光、遊憩及通勤就學便利的交通運輸工具外，輕軌建設更已考量高齡社會需求，輕軌營運時係以平緩的速度行駛，列車採用全低地板，月台也是無障礙規劃，無論輪椅、嬰兒車或助行器，上下車都毫無障礙，增加長者通行方面的安全性，是高齡化來臨友善便捷綠能運具。