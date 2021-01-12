主張跨年晚會改線上「惹怒柯文哲」？賴香伶：溝通有落差
記者丁上程/台北報導
2021-01-12 16:46:35
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，傳出有意在黨代表大會上，辭去黨魁並且屬意交棒給民眾黨立法院黨團總召賴香伶，不過卻因為日前台北市跨年晚會是否要改採線上直播一事，引發雙方紛爭，甚至因此讓柯文哲打消辭黨魁一事。對此賴香伶今天（12日）上午接受媒體訪問時，表示柯文哲確實有對於她的發言表達不滿，不過針對黨主席交接一事，賴香伶也直言「想太多了」。
根據週刊媒體報導，柯文哲在跨年晚會當天上午10點，宣布活動照常舉辦，而賴香伶則在11點接受廣播媒體專訪時，表示「柯文哲是醫生，應該更知道風險的不可控性，決策是否能改為線上，並指北市決策太慢」不過此番說法卻引發柯文哲不滿，甚至在通訊軟體群組批評賴香伶，「市府的決策，黨團方面如果有意見，應該先透過黨政平台反映，包括陳智菡（市府發言人）在內的那個群組，先詢問市政府這邊的資訊再發言」，並批「最基本的政治紀律要有，這是我的意見」、「特別是有人認為他在醫療上比我還懂的」。由於柯文哲日前就傳出有意辭去黨主席一職，以免外界詬病「黨政不分」，而人選則是屬意身兼黨團總召的不分區立委賴香伶。而消息一出引發基層不滿，表示若柯文哲辭職就退黨，此外賴香伶本人對於接棒黨主席一職的意願並不高，再加上對於跨年晚會續辦與否的發言，引發柯文哲不滿，也因此讓柯暫時打消辭黨主席一職的想法。對此賴香伶今天早上出面接受媒體訪問時，表示的確有「柯主席不滿」一事發生，而針對跨年晚會續辦與否一事，也純屬與北市府有資訊落差，不過賴香伶也直白表示「溝通過後就好」。而現場記者也追問，此事是否與黨主席交棒與否有關？賴香伶則直言「想太多了」，強調這件事是去年底雙方在訊息上沒有溝通清處，「跟主席交棒什麼的完全沒有關係」。