NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

主張跨年晚會改線上「惹怒柯文哲」？賴香伶：溝通有落差

記者丁上程/台北報導

2021-01-12 16:46:35

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，據傳對黨團總召賴香伶日前針對北市跨年晚會停辦與否的言論相當不滿，不僅直接在通訊軟體群組內開嗆，更傳出原欲交棒黨主席一職給賴香伶的計畫生變。
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，據傳對黨團總召賴香伶日前針對北市跨年晚會停辦與否的言論相當不滿，不僅直接在通訊軟體群組內開嗆，更傳出原欲交棒黨主席一職給賴香伶的計畫生變。（圖／NOWnews資料照片）
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，傳出有意在黨代表大會上，辭去黨魁並且屬意交棒給民眾黨立法院黨團總召賴香伶，不過卻因為日前台北市跨年晚會是否要改採線上直播一事，引發雙方紛爭，甚至因此讓柯文哲打消辭黨魁一事。對此賴香伶今天（12日）上午接受媒體訪問時，表示柯文哲確實有對於她的發言表達不滿，不過針對黨主席交接一事，賴香伶也直言「想太多了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據週刊媒體報導，柯文哲在跨年晚會當天上午10點，宣布活動照常舉辦，而賴香伶則在11點接受廣播媒體專訪時，表示「柯文哲是醫生，應該更知道風險的不可控性，決策是否能改為線上，並指北市決策太慢」不過此番說法卻引發柯文哲不滿，甚至在通訊軟體群組批評賴香伶，「市府的決策，黨團方面如果有意見，應該先透過黨政平台反映，包括陳智菡（市府發言人）在內的那個群組，先詢問市政府這邊的資訊再發言」，並批「最基本的政治紀律要有，這是我的意見」、「特別是有人認為他在醫療上比我還懂的」。
由於柯文哲日前就傳出有意辭去黨主席一職，以免外界詬病「黨政不分」，而人選則是屬意身兼黨團總召的不分區立委賴香伶。而消息一出引發基層不滿，表示若柯文哲辭職就退黨，此外賴香伶本人對於接棒黨主席一職的意願並不高，再加上對於跨年晚會續辦與否的發言，引發柯文哲不滿，也因此讓柯暫時打消辭黨主席一職的想法。
對此賴香伶今天早上出面接受媒體訪問時，表示的確有「柯主席不滿」一事發生，而針對跨年晚會續辦與否一事，也純屬與北市府有資訊落差，不過賴香伶也直白表示「溝通過後就好」。而現場記者也追問，此事是否與黨主席交棒與否有關？賴香伶則直言「想太多了」，強調這件事是去年底雙方在訊息上沒有溝通清處，「跟主席交棒什麼的完全沒有關係」。
關鍵字

NOW民調中心

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀