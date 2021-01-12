「佛心老闆」吳鳳疼惜員工　網友見1大福利搶應徵

土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女，成為正港台灣人後，時常在臉書分享生活大小事。近來寒流一波接著一波，吳鳳看到一些餐廳擔心外送員受寒而不接外送訂單，讓他決定在徵收新員工時，祭出「在家工作」的福利。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「這2天天氣真的很冷，看到一些佛心的老闆疼惜自己的員工，也有一些餐廳體諒外送員的辛苦，不接外送等等，其實我還蠻欣賞照顧自己員工的人」，吳鳳9日在臉書上透露，新的一年將準備徵收員工，坦言想要提供給一同打拚的夥伴，一個舒服的工作環境和合理的待遇，「尤其是年輕人非常需要被創業家多鼓勵，也當然希望他們都能盡力幫忙，把工作推上新的一層樓」。

吳鳳表示若往後天氣不佳，或是寒流來襲，員工可以選擇在家工作，「我一直覺得照顧員工才是尊重自己的工作，謝謝這些佛心的老闆，給我們新的創業家更多學習的機會，新的一年換我努力照顧自己的員工」。





吳鳳的員工福利曝光後，讓許多網友相當羨慕，直接排隊應徵：「我先報名登記」、「排隊應徵，這麼貼心的老闆」、「應徵起來」、「相信這麼好的老闆，一定會吸引到磁場相近的員工」、「台灣需要你這種有愛的老闆，會站在員工的角度去幫忙」。（編輯：侯家瑜）

▲吳鳳臉書全文 。（圖／吳鳳臉書）