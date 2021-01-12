醫護染疫 蘇貞昌：多鼓勵、少責難、團結護台灣
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-12 16:49:46
北部某醫院驚傳醫師在照顧新冠肺炎重症病患時染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中於今（12）日下午2點許親自出面說明，證實確實有醫師染疫；同時公布染疫醫師足跡與院內分層管制現況。行政院院長蘇貞昌隨後也在臉書發文呼籲民眾，給醫護多點鼓勵、少點責難，一起團結護台灣。
蘇貞昌在臉書發文表示，防疫是長期抗戰，看到有醫護人員染疫的消息，他知道民眾心中一定會擔心、緊張，但蘇貞昌同時也呼籲國人，若是擔心，就愈該配合防疫，若是緊張，就應該給醫護人員更多相挺。蘇貞昌說，1年多來，台灣全體醫護人員冒著染疫的風險、扛著全體國人民的安危，在第一線跟病毒作戰。也正是醫護人員扛起防疫重任、承擔風險，台灣才能守到今天。在這個艱難的時刻，請民眾給醫護人員多一點鼓勵、少一點責難，團結才能守住台灣。
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