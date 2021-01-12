中國河北疫情擴大　南宮市籌建5千床級收容所

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自由亞洲電台報導，中共河北省邢台市統戰部10日發布一份題為「關於為南宮市緊急捐助疫情防控物資的倡議書」的文件。內容提到，南宮因防疫需要急需一批物資，包括單人床、床墊、棉被、枕頭、床單等寢具，以及熱水壺、熱水器、盥洗包、垃圾桶及袋、便盆等用品。
這份文件還提到，南宮方面共需要上述物資各5000份，其中10日當天就需1000份，11日再需要2000份，剩餘2000份可分期，「最好一次全部到位」。根據報導，邢台市統戰部官員證實上述文件的真實性，並指5000份物資「一個房間需要那麼多（多種各1份）東西」，並坦承「方艙醫院，差不多吧，就那個意思」。
這名官員表示，因為現在外地的物資進不了邢台，整個物流全都中斷。外地能自己開車的還能將物資送到邢台境內的高速公路上，經市政府協調可下高速公路。但一般的情況下，外地的車連河北也進不了，沒有通行證上不了路，大貨車司機也不願意前往河北。
南宮市民陳女士則表示，南宮自3日起處於嚴密封鎖狀態，全南宮沒有地方供外來人員住宿，聯外交通全部中斷，市內社區都是封閉狀態，人員不能出入。
根據報導，陳女士及住在石家莊的王女士，都指南宮市的疫情「挺嚴重」，有的是「整個村都給拉去了」（指全村村民被遷往指定處所隔離）。（編輯：吳柏緯）1100112