NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國河北疫情擴大　南宮市籌建5千床級收容所

中央社

2021-01-12 17:36:52｜2021-01-12 17:52:26

▲新冠肺炎疫情讓日本醫療場所人力吃緊，傳日本厚生勞動省請求全國設有護理系的約280所大學派出持有執照的學生前往援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國河北省石家莊市新冠肺炎疫情蔓延，距離不遠的南宮市也遭波及，當地正籌建容量至少5000床、等同方艙醫院的病患收容所。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者邱國強北京12日電）中國河北省石家莊市新冠肺炎疫情蔓延，距離不遠的南宮市也遭波及，當地正籌建容量至少5000床、等同方艙醫院的病患收容所，管轄南宮的邢台市官方更緊急向民企募捐物資應急。
我是廣告 請繼續往下閱讀
南宮市位在河北省東南部，屬縣級市，歸地級的邢台市管轄。而距離疫源地的石家莊市區約130公里，並不算遠。
自由亞洲電台報導，中共河北省邢台市統戰部10日發布一份題為「關於為南宮市緊急捐助疫情防控物資的倡議書」的文件。內容提到，南宮因防疫需要急需一批物資，包括單人床、床墊、棉被、枕頭、床單等寢具，以及熱水壺、熱水器、盥洗包、垃圾桶及袋、便盆等用品。

這份文件還提到，南宮方面共需要上述物資各5000份，其中10日當天就需1000份，11日再需要2000份，剩餘2000份可分期，「最好一次全部到位」。根據報導，邢台市統戰部官員證實上述文件的真實性，並指5000份物資「一個房間需要那麼多（多種各1份）東西」，並坦承「方艙醫院，差不多吧，就那個意思」。

這名官員表示，因為現在外地的物資進不了邢台，整個物流全都中斷。外地能自己開車的還能將物資送到邢台境內的高速公路上，經市政府協調可下高速公路。但一般的情況下，外地的車連河北也進不了，沒有通行證上不了路，大貨車司機也不願意前往河北。

南宮市民陳女士則表示，南宮自3日起處於嚴密封鎖狀態，全南宮沒有地方供外來人員住宿，聯外交通全部中斷，市內社區都是封閉狀態，人員不能出入。
根據報導，陳女士及住在石家莊的王女士，都指南宮市的疫情「挺嚴重」，有的是「整個村都給拉去了」（指全村村民被遷往指定處所隔離）。（編輯：吳柏緯）1100112
關鍵字

NOW民調中心

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀