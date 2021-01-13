南非變異病毒進攻台灣了！陳時中：相關旅遊史要集中檢疫

中央流行疫情指揮中心，今（12）天傳來壞消息，

指揮中心表示，我國案813史瓦帝尼籍個案，經實驗室於1月12日確認為南非變異病毒株感染者(自2020年10月以來，累計已定序38株；其中英國變異株5株，南非變異株1株)。

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因史瓦帝尼王國與南非共和國交通往來密切，且南非共和國近期COVID-19疫情嚴峻，該國迄今累計確診已達1,259,748 例(22,014例/百萬人)病例，34,334例(600例/百萬人)死亡，近兩週平均每日新增17,021例，占非洲區逾7成。此外，截至目前為止，全球至少12國已報告檢出具南非變異株病毒感染者，WHO推估變異株傳播能力相較於非變異株約1.5倍，惟目前資料有限，其對於傳播風險、檢驗診斷、臨床症狀及疫苗的影響仍有待研究證實。

因此指揮中心宣布，今(2021)年1月14日零時起(抵台時間)，14天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史(含在當地轉機)之旅客，將比照自英國入境或14天內具英國旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。