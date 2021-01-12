幾乎篤定當選主委 吳怡農拜會民進黨北市黨部、議員
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-12 17:15:39
民進黨台北市黨部即將進行主委補選，首先跳出來登記參選的民進黨籍前台北市議員顏聖冠在上週五宣布退選後，讓同額參選的吳怡農幾乎篤定當選。今（12）天吳怡農也低調前往拜會台北市黨部，並向台北市議員請益。吳怡農在接受媒體訪問時表示，期待未來與台北市的黨公職一起並肩作戰，至於是否有意參選2022台北市長選舉？吳怡農強調，目前最重要的是做好手上的工作，一如過去沒有做出正面回應。
吳怡農在拜會民進黨台北市黨部時表示，非常感謝台北市黨部所有黨公職在過去幾十年裡，帶著民進黨一路打拚，很期待未來和大家一起工作，也希望黨公職們能鞭策、監督他工作，期待之後有非常好的合作關係。吳怡農也呼籲黨員，可以在1月31日出來投票，這次雖然只有他一人參選，但每一票對他來說都是鼓勵、也是支持。吳怡農在確定參選台北市黨部主委後，網路聲量向上攀升，吳怡農說，會參考網路聲量，但最重要是先做好目前工作，像是今天拜訪執、評委，就是希望能獲得支持。吳怡農強調，執、評委都是基層代表，若他當選，未來大家也都是工作夥伴、監督他的人，希望能和大家互動、認識，接下來也會拜訪更多黨員。至於是否參與2022年台北市長選舉？吳怡農一如過往，沒有正面回應問題，只強調最重要是把手上工作做好，目前仍有許多挑戰，相信只要認真且不忘初衷，會獲得肯定。