「 NTT-TIFA」3月開鑼 國外團體願隔離21天如期演出

台中國家歌劇院今年上半年重頭戲「「NTT-TIFA 台灣國際藝術節」，以「想像」為主軸，3月中旬開鑼，有10檔國內外節目，由台灣創作者攜手歐美亞洲等地藝術團體，

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歌劇院藝術總監邱瑗指出，受疫情影響，去年上半年規畫的「台灣國際藝術節」，有多檔國外節目無奈取消，嚴重影響歌劇院自籌收入，即使下半年藝文回文，收支依舊無法平衡。

▲「複眼人」作品首度搬上舞台，由旅法德籍導演盧卡斯．漢柏執導，今天透過視屏遠距離接受總監邱瑗訪問。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.12)

今年將於3月到6月推出的「 台灣國際藝術節」，原訂規畫13檔演出，其中有3檔國外節目因疫情而延期，幸好，仍有3檔國外節目的舞者，願意主動隔離21天如期演出，所以今年總計有國內外節目共十檔。



「2021台灣國際藝術節」以「想像」為主軸。藝術總監邱瑗表示，「想像」代表開放、自由、無拘無束，希望每一年的國際藝術節活動，都是一個能讓藝術家想像得以實踐的平台，也歡迎觀眾走進劇場透過想像，開啟自我無限可能。



▲由舞獨有偶劇團演出的「穿越真實的邊界」，將偶與物及現場影像，匯聚成充滿未來感的劇場語彙，為觀眾開啟一段介夢境與真實間的時光旅行。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.12)





即將於三月中旬登場的「2021台灣國際藝術節」，三檔國外節目中最引人矚目的是，由加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒，詮釋的獨腳戲「爆發年代」，他將在100分鐘裡扮演100個角色，運用多媒體影像帶領觀眾走入時光隧道，從經歷二戰戰後、冷戰、美蘇太空競賽、越戰、美國人權運動到搖滾樂的誕生，橫跨25年的歷史。





至於國內節目檔中，「複眼人」作品首度將台灣作家吳明益同名小說搬上舞台，由旅法德籍導演盧卡斯．漢柏（Lukas Hemleb）執導，這是歌劇院與台北表演藝術中心共製節目，首演落在歌劇院。

另編舞家黃翊與機器人庫卡合作8年來，已巡演16個國家，驚艷國際。預計今年六月上演的「小螞蟻與機器人；遊牧咖啡館」，希望透過與庫卡不同的互動設計，引導大小朋友對未來產生好奇與興趣。同時還邀請米其林一星餐廳MUME的主廚林全，擔任餐飲顧問，一起發想未來食物的模樣，重新定義藝術與生活的界線。