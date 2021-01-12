河北新冠肺炎疫情告急 經濟重鎮三河市封城
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-12 17:57:54
近日中國新冠肺炎（COVID-19）本土疫情未歇，過去24小時新增的本土病例大多集中於河北省，據統計，自1月2日至11日24時，10天內河北省通報共205例確診、227例無症狀感染者。今（12）日傳出，河北省經濟要角的三河市也將全面封鎖及篩檢，顯示當地疫情已告急。
綜合中國媒體報導，河北省三河市防疫工作小組發布最新文件，為全面防堵新冠肺炎，三河市即日起開始首次全面新冠肺炎篩檢，並實施7天居家隔離觀察，等待二次篩檢。該文件指出，自1月12日中午起，對市民行動實施管控，除生病、防疫、或涉及民生的重要工作外，一律不得出入三河市，同時，三河市需通勤至北京的工作者也被要求改為遠距上班，所有公車也將暫停營運。
河北省三河市位於北京市和天津市之間，是京秦高速鐵路沿線必經處，也是河北省較具經濟實力的縣市之一，人口約有71萬人。
河北省自5日起新增多起本土及無症狀感染病例，今（12）日中國境內新增的42例本土確診案例中，河北即佔40例。河北省當局宣布對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出，對於三市中高風險地區採取更為嚴格的封鎖措施。
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