桃園罷王投票遇醫師染疫　中選會：三種選民不得投票

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桃園市選舉委員會指出，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7,758人，罷免票自1月11日開始製版印刷，印刷廠在印製期間內也全程監視錄影，並有監察小組委員會到場監印，同時警察機關也都是24小時戒備，並進行嚴格的門禁管制，人員皆須憑選舉委員會核發工作證及接受檢查，始能進出印刷廠，以嚴防罷免票外流。
時值新冠肺炎疫情依舊嚴峻之際，配合中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」相關指引，李進勇提醒桃市選舉委員會必須確實執行選務防疫措施，如投票前進行投票所內、外及應用物品的消毒，以確保投票所場所安全，也要在投票所外設置簡易防疫站。投票日當天，工作人員則全程配戴口罩，並在開票結束後，再次進行場地全面消毒。
李晉勇也呼籲民眾投票時，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票，共同維護國人健康。
桃園市政府下午舉行臨時記者會，針對媒體詢問「罷王」投票是否會因疫情延期或停辦？市長鄭文燦表示，農曆年前的市府活動都延期或停辦，罷免投票則由主管機關決定，民間舉辦的活動依中央流行疫情指揮中心規定做防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。