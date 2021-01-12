巷仔內／國民黨主席之爭成放話大戰？江連尷尬場面見端倪

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連勝文辦公室在當天隨即否認了這件事。當媒體要聯訪江啟臣「江連合體」這起懸疑事件時，連勝文正好打電話給江啟臣，一旁眼尖的媒體隨即看到江的手機顯示「連勝文來電」，當時所有媒體的麥克風都已經堵到江啟臣的嘴邊，江啟臣最後只能被迫當眾攤牌。
江啟臣說「這表示我們（江連）的聯繫互動非常好」、「今天最重要工作，是拓展公投連署書的數量，要在最短時間內完成２項公投的連署數」。
記者再次提醒「但連勝文已經否認了」，江啟臣說「我剛才已經講，黨目前最重要的工作，是達成公投連署書的份數，我相信他打來，也是講這個問題」、「關於黨務工作或是人事安排，如果有任何的人事安排，我們都會正式對外發布，大家不用過度臆測。」江啟臣沒有否認力邀連勝文的傳聞。
不過，到底中間出了什麼問題？會讓江啟臣當眾如此尷尬？
連勝文辦公室表示，江啟臣是智庫董事長，連勝文則是副董事長，兩人常開會交換意見，雙方若有提議，彼此都會知道。但連勝文對於「出任黨祕書長」一事已經婉拒，不解這件事情為何會浮上檯面，甚至被媒體反向報導。
全案是一場巧妙布局的放話？或是有人守不住秘密？很難論斷，但經歷這樣一次風波，已經很難讓連勝文陣營放心。
江啟臣尋求連任黨主席已是公開的議題，但連勝文在許多人的勸進下，仍在思考是否參選黨主席。江啟臣力邀連勝文出任祕書長，不但是「江連合體」，也讓江啟臣少了一個對手，只不過這一場「意外的放話」，卻讓江啟臣和連勝文雙方都感到很難堪。
雖然江連沒有如傳言般的大合體，不過連勝文辦公室發言人錢震宇表示「協助黨的方式有很多，我們會依照既定的步驟，持續協助黨的發展」，江連仍定調會為國民黨的中興繼續合作。
七月的國民黨主席之爭，倍受矚目的除了江啟臣之外，還有尚未決定參選的連勝文，潛在的對手之中還有朱立倫，他已全台走透透，至於蟄伏中的韓國瑜，傳出在農曆年後會有決定。江啟臣的「新合體」公開破局，歷經一場尷尬之後，未來的整軍與布局只能步步為營，國民黨的新主席之戰正慢慢揭開序幕。
尷尬！記者問江啟臣「連勝文拒接黨祕書長」 恰巧連來電
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