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巷仔內／國民黨主席之爭成放話大戰？江連尷尬場面見端倪

記者陳弘志 / 特稿

2021-01-12 18:37:12

「江連合體」？連勝文在12日被迫當眾公開婉拒黨主席江啟臣的祕書長人事案。（圖／NOWnews 影音中心）
▲「江連合體」？連勝文在12日被迫當眾公開婉拒黨主席江啟臣的祕書長人事案。（圖／NOWnews 影音中心）
國民黨主席選舉即將於今年七月底登場，在各方檯面下鴨子划水之際，卻傳出江啟臣邀請連勝文出任黨祕書長，最後還演變成「公開場面」遭拒，頗讓外界訝異，似乎也導致江啟臣、連勝文雙方有點尷尬。
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江啟臣在今天(12)上午有一場反萊豬的公開採訪行程，當天卻有某家媒體大篇幅報導江啟臣已經邀請連勝文出任黨祕書長的最新人事新聞，乍看像是人為的議題操作，吸引媒體前來報導「江連合體」，不過當許多媒體到了現在，才發現是上演「連勝文婉拒江啟臣」，讓在場的江啟臣十分尷尬。
▲國民黨12日推出「公投連署，縱騎台灣」活動，力拚「反萊豬」和「還我公投」兩項公投案的第二階段連署份數。（圖／記者林柏年攝，2021.1.12）
▲國民黨12日推出「公投連署，縱騎台灣」活動，力拚「反萊豬」和「還我公投」兩項公投案的第二階段連署份數。（圖／記者林柏年攝，2021.1.12）
連勝文辦公室在當天隨即否認了這件事。當媒體要聯訪江啟臣「江連合體」這起懸疑事件時，連勝文正好打電話給江啟臣，一旁眼尖的媒體隨即看到江的手機顯示「連勝文來電」，當時所有媒體的麥克風都已經堵到江啟臣的嘴邊，江啟臣最後只能被迫當眾攤牌。

江啟臣說「這表示我們（江連）的聯繫互動非常好」、「今天最重要工作，是拓展公投連署書的數量，要在最短時間內完成２項公投的連署數」。

記者再次提醒「但連勝文已經否認了」，江啟臣說「我剛才已經講，黨目前最重要的工作，是達成公投連署書的份數，我相信他打來，也是講這個問題」、「關於黨務工作或是人事安排，如果有任何的人事安排，我們都會正式對外發布，大家不用過度臆測。」江啟臣沒有否認力邀連勝文的傳聞。

不過，到底中間出了什麼問題？會讓江啟臣當眾如此尷尬？

▲連勝文回應接任國民黨智庫副董事長。（圖／記者林柏年攝，2020.05.05）
▲「江連合體」？連勝文在12日被迫當眾公開婉拒黨主席江啟臣的祕書長人事案。（圖／記者林柏年攝）
連勝文辦公室表示，江啟臣是智庫董事長，連勝文則是副董事長，兩人常開會交換意見，雙方若有提議，彼此都會知道。但連勝文對於「出任黨祕書長」一事已經婉拒，不解這件事情為何會浮上檯面，甚至被媒體反向報導。

全案是一場巧妙布局的放話？或是有人守不住秘密？很難論斷，但經歷這樣一次風波，已經很難讓連勝文陣營放心。

江啟臣尋求連任黨主席已是公開的議題，但連勝文在許多人的勸進下，仍在思考是否參選黨主席。江啟臣力邀連勝文出任祕書長，不但是「江連合體」，也讓江啟臣少了一個對手，只不過這一場「意外的放話」，卻讓江啟臣和連勝文雙方都感到很難堪。

雖然江連沒有如傳言般的大合體，不過連勝文辦公室發言人錢震宇表示「協助黨的方式有很多，我們會依照既定的步驟，持續協助黨的發展」，江連仍定調會為國民黨的中興繼續合作。

七月的國民黨主席之爭，倍受矚目的除了江啟臣之外，還有尚未決定參選的連勝文，潛在的對手之中還有朱立倫，他已全台走透透，至於蟄伏中的韓國瑜，傳出在農曆年後會有決定。江啟臣的「新合體」公開破局，歷經一場尷尬之後，未來的整軍與布局只能步步為營，國民黨的新主席之戰正慢慢揭開序幕。
 

尷尬！記者問江啟臣「連勝文拒接黨祕書長」　恰巧連來電
連勝文自我調侃「神豬」　帶頭力挺台灣豬
影／拚反萊豬公投連署　國民黨今起自行車全台縱騎
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