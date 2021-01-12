與蔡黃汝超親密互動　薛仕凌靠「這3招」收服她

蔡黃汝的單曲《預言》講述明知愛情無法完滿，卻仍抱著不要缺憾的信念而把握當下的心境。MV特別邀來「做工的人」薛仕凌跨刀，為劇情從熱戀、分手演到再相遇的兩人，首次合作體驗當一日情侶超速配，親密互動都非常自然。而其實這些都是靠著薛仕凌的暖男3招才順利征服慢熱的蔡黃汝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔡黃汝邀薛仕凌在MV中配對成全新CP大談戀愛，首次合作的兩人不但十指緊扣、親密躺身、臉貼臉樣樣來，薛仕凌甚至背起蔡黃汝大玩「愛的魔力轉圈圈」。而為了首次合作，2人特別在導演的安排下於拍攝前一天先約會，蔡黃汝表示：「我是個性慢熟的人，尤其是拍愛情戲，都需要花時間去熟悉，這次要跟仕凌當一日情侶，所以先拉一天試一下戲。」沒想到薛仕凌靠著暖男個性、睡前簡訊及專業主動，在一天內卸下蔡黃汝天蠍座的心房。▲▼蔡黃汝（上圖左、下圖右）、薛仕凌在《預言》MV中飾演情侶。（圖／寬宏音樂＆繁星浩月娛樂提供）不過合作愉快的2人，在MV中最後未能有情人終成眷屬，蔡黃汝還跑去算塔羅牌跟算命，私底下不太去算命的蔡黃汝透露，在出道前一次偶然機會在朋友推薦下去算愛情運，當時有男友的她被算命師占卜出來隔年真命天子會出現，沒想到這結局讓他晴天霹靂，還回家跟當時男友哭訴「怎麼辦，算命師算出來你不是我的真命情人！」讓當時男友哭笑不得。炎亞綸赤裸攤開自身 被她調教後找回律動林俊逸生日收大紅內褲 趙詠華期待想看猛男秀河北新冠肺炎疫情告急 經濟重鎮三河市封城