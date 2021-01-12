與蔡黃汝超親密互動　薛仕凌靠「這3招」收服她

蔡黃汝的單曲《預言》講述明知愛情無法完滿，卻仍抱著不要缺憾的信念而把握當下的心境。MV特別邀來「做工的人」薛仕凌跨刀，為劇情從熱戀、分手演到再相遇的兩人，首次合作體驗當一日情侶超速配，親密互動都非常自然。而其實這些都是靠著薛仕凌的暖男3招才順利征服慢熱的蔡黃汝。

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