日本開放含台灣11國商務入境　執政黨、地方政府要求喊卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府考量疫情嚴峻，去年12月28日宣布「鎖國」，但仍允許中國、韓國、台灣、越南等11個關係密切的國家、地區進行商務旅遊。隨著第三波疫情爆發，政府部門一度考慮中止商務人士入境，但最後聽取專家建議、經濟考量仍維持開放。今（12）日，東京首都圈4位知事公開呼籲首相菅義偉，採取更強硬的邊境措施，並強化密切接觸者疫調。
執政黨自民黨外交部會也表示，鑑於越來越多國家發現變種新冠病毒個案，應立即全面中止商務人士入境。自民黨外交部會長佐藤正久曾在8日向日媒表示，反對持續開放商務旅遊，指出據他所知，每個月仍有4至5萬外國旅客入境日本。佐藤正久批評日本政府要求民眾「自肅」減少不必要的外出，但另一方面卻開放外國旅客透過商務旅行入境，隨著中國春節即將到來，不能排除有旅客會持商務簽證來到日本。佐藤正久認為，現時在疫情和變種新冠病毒的夾擊下，政府應暫停對11國開放的商務旅遊。
對於地方、部會中止商務旅遊的呼聲，日本中央政府回應，將會與外交小組委員會交換意見，在1月14日進一步回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。