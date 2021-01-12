廠商勿過度拋匯自砸腳！央行再喊話：匯率穩定對大家都好
記者顏真真/台北報導
2021-01-12 20:04:10
新台幣兌美元狂升，中央銀行幾乎成為匯市唯一的美元買家，也讓央行阻升阻的很辛苦，日前在臉書喊話「同舟共濟，穩定匯率大家一起來」，更傳出行近日對匯銀祭出專案金檢，甚至今（12）日央行也再透過臉書喊話「匯率的穩定對大家都好」，還說日前貼文呼籲同舟共濟維護國內匯市穩定，是善意提醒廠商，不要過度拋匯，使美元越賣越低，以免砸到自己的腳。
在美國降息、美元持續走弱及海外資金回流推升下，新台幣兌美元盤中也持續刷新23年新高價，盤中更已見到「27字頭」，雖然央行也有調節，卻守得很辛苦，市場美元買家似乎只剩下央行，也讓央行外匯存底大增，央行日前更罕見在臉書向出口商喊話，要大家共同維護國內匯率穩定。不僅如此，還傳出央行近日對匯銀祭出專案金檢，針對銀行拋匯量異常增加及美元海外借款匯回等進行金融檢查，以防堵企業透過海外借款等方式藉機炒匯。
至於新台幣近日表現，盤中雖仍見到「27字頭」，未再創新高，但今日新台幣兌美元盤中又曾觸及27.97元、強升了5.15角，當日高價也超過前一交易日的27.974元，尾盤在央行進場調節，收在最低價28.481元，小升0.4分。
央行今日也再度透過臉書喊話「匯率的穩定對大家都好」。對於央行日前臉書貼文，央行也認同這是善意提醒廠商不要過度拋匯，使美元越賣越低，以免砸自己的腳，市場失序有賴所有參與者共同維護，匯率穩定對大家都好，央行甚至還說「全球央行利用社群媒體持續加強與外界溝通，台灣央行也不遑多讓」。不過，央行也表示，2019年底至今年1月12日止，以台北外匯市下午4時收盤時的匯率來看主要貨幣兌美元升貶幅，新台幣兌美元升值5.71%，升幅小於歐元及人民幣。