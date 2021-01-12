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台灣資本市場今年有4大關鍵　專家估掛牌家數上看60家

記者許家禎/台北報導

2021-01-12 19:33:24

▲勤業眾信聯合會計師事務所針對台灣資本市場做出觀察，認為今年有4大關鍵，並估掛牌家數上看60家。（右為勤業眾信總裁賴冠仲、左為審計服務部營運長）
▲勤業眾信聯合會計師事務所針對台灣資本市場做出觀察，認為今年有4大關鍵，並估掛牌家數上看60家。（右為勤業眾信總裁賴冠仲、左為審計服務部營運長）
回顧2020年大中華地區資本市場，有會計師事務所指出，台灣新掛牌上市櫃企業家數為29家，整體募資金額為新台幣147億元，企業平均募資金額為5億元，前五大募資股以消費產業和高科技產業為主，共募得81億元、占整體55%比重。展望今年，則觀察到美國拜登新政、中國大陸十四五規劃、推動創新板及戰略新板以扶植創新產業、從追求EPS到追求ESG（環境、社會和企業管治），為可能影響台灣資本市場表現的四大關鍵因素。
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勤業眾信聯合會計師事務所今（12）日舉辦「2021年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會。勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，過去一年間，美中兩國對於第一階段貿易協議的內容並非「毫無執行」，而是「緩慢進行」，如，智慧財產權、關稅等重要議題雖包含在第一階段協議內容中，但並非短時間可解決之棘手問題。
賴冠仲指出，目前市場上大多認為美國新政府就任後的對中政策在短時間內並不會有太大改變，但拜登團隊於競選期間提出的政策明顯不同於川普時期「反全球化」的立場，這也將進而牽動全球經濟市場的走向。

勤業眾信審計服務部營運長洪國田則表示，2020年市場雖傳出IPO募資件數及金額冷清的聲浪，但檢視統計數據發現，台灣資本市場仍發揮「成熟穩定」的優勢。2020年有29家新掛牌上市櫃企業，總募資金額為新台幣147億元，每家企業平均募資金額雖自去年的8億元退至5億元，但仍較2016到2018年表現為佳。

2020年最大募資股來自消費產業的「汎德永業」，共募得約23億元（占16%）；第二為「昇佳電子」，以募得21.4億元（占15%）。進一步分析興櫃市場，2020年共有44家企業掛牌興櫃，家數維持近年來水平。其中，2020年12月新掛牌興櫃的10家企業當中，有4家（占40%）來自生技醫療產業，生技醫療產業後勢可期、將持續吸引資金挹注。

勤業眾信指出，去年台灣資本市場共有「殖利率居全球第三名、金管會推動企業布局ESG、蓄積能量台股2021年初突破萬五大關、外資持股比例創新高」四大特色，2020年共有31家企業送件，較去年29家相比仍有所成長。
勤業眾信認為，在台灣消費產業與能源、資源及工業產業（以下簡稱工業產業）穩定發展下，以及疫情後遞延訂單之追加效應，台商已恢復穩定獲利。且根據自家IPO送件統計資料，隨著疫後經濟景氣曙光再現，2021年共計有多項高科技產業、工業產業、消費產業及生技醫療產業送件資訊，再加上台股攻上萬五大關，多頭榮景有望持續延燒，2021年IPO掛牌熱度預期將可「穩步回暖」，估掛牌家數上看60家。
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