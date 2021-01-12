保命關鍵住警器　彰化消防局獲贈2千只

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居家多一分火災預防，就少一分災害損失！彰化縣消防局統計2017年至今發生民宅火警有43起、65人因家住裝設住警器而成功逃生，大村鄉公所和大村義消分隊今（12）日捐贈2000個住警器，彰化縣消防局將用在鄉內尚未裝置住警器的民宅，每戶限申請1個。

▲大村鄉公所及大村義消分隊共同捐贈2,000只住宅用火災警報器予彰化縣消防局。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.12）

大村鄉公所及大村義消分隊共同捐贈2,000只住宅用火災警報器予彰化縣消防局，儀式於今（12）日在大村鄉公所舉行，彰化縣政府除了表達感謝之外，並強調全縣自106年至今，已經有43起因住家有裝設住警器而成功逃生案例，期盼今日大村鄉公所及大村義消分隊的善行，有拋磚引玉之效，更加確保縣民生命財產安全。

消防局代理局長邱聰佳指出，依據內政部消防署109年火災概況統計，建築物火災類型以住宅發生次數為最多，人員傷亡比例也以住宅佔大多數，加上近年來發生多起住宅火災傷亡案件，讓各界對於居家裝設住宅用火災警報器更為重視。

▲這批捐贈的住警器，將提供大村鄉尚未補助設置的住宅場所申請，大村鄉鄉民可攜帶身分證至大村消防隊申請。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.12）

這批捐贈的住警器，將提供大村鄉尚未補助設置的住宅場所申請，大村鄉鄉民可攜帶身分證至大村消防隊申請，每戶以申請1顆為限。若有熱心民眾或企業願意捐贈住警器者，可隨時聯繫當地消防機關，希望藉由消防人員的推廣和善心機關團體的捐贈，可以有效提升民眾居家火災預警能力。

邱聰佳表示，住警器可以在火災發生初期偵測到煙與熱，同時發出警報聲響，讓住戶或鄰居及早發現、及早反應，小小一顆住警器，在火災發生時，能發揮大大功效。住警器並非裝設一顆就代表安全，家中的寢室、廚房、樓梯及走廊等地方都應裝設，自己的生命財產、自己顧，在家裡才能「住」得更安心。

▲這次大村鄉公所與大村義消分隊聯合捐贈2000只住警器給彰化縣消防局，將大幅提升大村鄉住警器設置比例。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.12）

大村鄉長游盛表示，大村義消分隊弟兄熱心奉獻，協助消防隊執行各項救災救護勤務，是個「希望」團體，而這次大村鄉公所與大村義消分隊聯合捐贈2000只住警器給彰化縣消防局，將大幅提升大村鄉住警器設置比例。