2世代女神一起上班　全網暴動「讓人好想擁有」

日本電影《約定的夢幻島》集結兩大女神北川景子與濱邊美波同台飆戲，其中北川景子在最新票選「最想擁有的女星臉孔」排行榜中蟬聯冠軍，濱邊美波則獲得第五名；但濱邊美波近年也在票選美女排行中名列前茅，不但是「00後女星」中最閃耀的新星，也是公認的新生代女神之一，許多觀眾表示：「光看她們兩個一起演戲就值回票價了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 北川景子對濱邊美波讚譽有加，她說：「她在片中是率領『食用兒童』的領導人之一，很迅速地就跟現場的小演員們打成一片，成為孩子們崇拜的對象，但又會稍微保持適度的距離，是個演技非常成熟的演員。」濱邊美波表示是原著漫畫的粉絲，她說：「我不只買了單行本，連電子書、連載都買了，原本是看畫風很可愛試看一下，沒想到故事驚悚懸疑又黑暗，這種完全無法預料劇情走向的反差感，看了就停不下來了！」此外，近日在火紅電視影集《今際之國的闖關者》飾演「水雞光」少年版的板垣李光人，儘管劇中出場畫面不多，但他精緻的外貌依然掀起話題；此次他在《約定的夢幻島》完美演出天才兒童「諾曼」，更被粉絲盛讚：「完全神還原漫畫裡面美型男的樣子！」《約定的夢幻島》1月20日在台上映。▲▼北川景子（上圖右，下圖左二）與濱邊美波（上圖左，下圖右二）同台飆戲，網友激動。（圖／約定的夢幻島 Twitter）▲▼北川景子（上）跟濱邊美波是不同世代的女神。（圖／官網stardust、濱邊美波IG）▲板垣李光人長相精緻。（圖／甲上）《機智牢房》男星性侵演員未遂 喊冤：早提告女方性騷擾B.I染毒疑雲退iKON失業1年 擁抱YG前師兄Epik High復出熊熊曬韓式證件照 網問「特斯拉男拍的？」釣本人回應