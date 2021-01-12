因應醫護染疫！桃基市府尾牙喊卡 新北：去年已超前部署
記者陳志仁/新北報導
2021-01-12 23:28:45｜2021-01-12 23:30:58
中央流行疫情指揮中心今（12）日證實台灣出現首例醫生感染的新冠肺炎案例後，基隆市長林右昌則宣布取消市府的年度尾牙及愛心聯歡餐會，桃園市政府附屬機關、學校的尾牙也一律停止；新北市政府發言人蔣志薇表示，去年底出現本土案例時，已下令各局處取消尾牙。
林右昌說，受到疫情影響，市府一年一度的尾牙取消辦理，原本餐會的費用將由人事處發送給各局處單位，摸彩活動改為線上直播辦理；社會處辦理地各區春節愛心聯歡餐會也將取消，將餐會費用改為加發春節慰問金，由原本1000元增加至1500元，以實質現金替代餐食補助低收戶，直接匯到低收戶的戶頭。林右昌指出，基隆市政府持續無預警查核9家地區級以上的醫院，督導醫院落實感染管制品質及應變整備；也特別感謝第一線醫護人員為民眾健康的付出，希望民眾一起向所有醫護人員打氣，提醒民眾千萬不要輕忽，不要因為台灣很安全，就鬆懈了防疫動作，大家要做好萬全的防疫，才能夠平安過一個好年。
蔣志薇表示，新北市去年已經超前部署，當12月下旬再度出現新冠肺炎本土的案例時，市長侯友宜除了要求團隊備戰、要有憂患意識外，也下令市府各局處尾牙、無法採實名制或實聯制的大型活動暫緩實施，各局處的尾牙均已取消或延期；此外，不僅進入市府的洽公民眾一律得戴口罩外，甚至停車場的出入口也派員量體溫。
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