因應醫護染疫！桃基市府尾牙喊卡　新北：去年已超前部署

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蔣志薇表示，新北市去年已經超前部署，當12月下旬再度出現新冠肺炎本土的案例時，市長侯友宜除了要求團隊備戰、要有憂患意識外，也下令市府各局處尾牙、無法採實名制或實聯制的大型活動暫緩實施，各局處的尾牙均已取消或延期；此外，不僅進入市府的洽公民眾一律得戴口罩外，甚至停車場的出入口也派員量體溫。