首例醫生感染！精神醫提「2部分」需補強：減少類似情形

昨（12）日新增2例新冠肺炎（COVID-19）本土確診病例，分別為為北部某醫院30多歲男醫師（案838）與20多歲女護理師（案839），各界密切關注。對此，精神科醫師沈政男在臉書表示，發生首例醫生感染，代表院內感控必須補強，另外，「現在要加強的是，有沒有注意到醫生的女友有在念書，而且到學校考試？當時教室內的師生都有戴口罩嗎？秋冬防疫專案對於教室上課，並沒有強制戴口罩，但還是戴上比較好。」

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沈政男指出，繼元旦前出現本土病例之後，昨天北部某醫院發生院內感染，一名照顧重症新冠疾病的醫生應該是在醫院被感染，後來又傳給同住的女友，還好至今其他院內與社區接觸者都檢測陰性。官員昨天急著說「不要責難醫療人員」，事實上，台灣人大都能體諒他們的辛勞，根本沒人怪罪，只是，如果是照顧病患時被感染，尤其是台灣首例醫生被感染，當然應該審視到底哪個環節出了問題，才能減少類似情形發生。

至於是否為插管時被感染？沈政男說「不是！」指揮中心已經講得很清楚，插管是由麻醉科醫師執行，那位被感染的主治醫師只是站在旁邊。事情是這樣，主治醫師當時站在旁邊，也不意味就是那時被感染，而是必須回想可能是什麼時候疏忽了，給了病毒機會。第一個可以改進的是「新冠插管準則」，國外都已編定，但台灣呢？只有個別醫學會的建議。指揮中心應結合專家意見，整理出新冠插管準則，給醫療人員參考。新冠插管的醫療人員感染率，已有研究數據，大約是一成左右，台灣因為重症個案相對較少，目前問題不大，但仍須訂出準則。





雖然不是插管時被感染，但國外插管準則有說，「插管時其他非必要醫療人員儘量不要在場」，這就讓人納悶，被感染的醫生為什麼當時要待在旁邊了。沈政男表示，一般照顧新冠病患的醫療人員感染風險，根據國外大規模研究，約是一般人的3倍，而醫療人員的家屬，注意了，約是1.7倍，因此，醫療人員的家屬必須比一般人更注意感控，避免被傳染。



▲台灣今（12）日新增2本土案例，兩人皆是在「北部某醫院」服務的醫生及護理師。（示意圖，與本文無關／取自unsplash）

而病毒有沒有傳給其他院內人員？沈政男分析，以疫情初期那起北部醫學中心的院內感染來說，只傳給直接照顧的護理人員或清潔工，並沒有繼續傳播下去，因此，如果此次這家發生院內感染的醫院，也能做到類似的感控水準，就不用太擔心。但，如果不是呢？那就必須等看看後續的病毒檢測結果。雖然如此，目前住院中的患者與家屬，以及前往就診的民眾也不必太擔心，因為只要大家戴好外科口罩，傳染率極低。





「至於封院，那是對病毒不了解，或者醫療資源崩潰之下，才可能有的決策，台灣感控早已脫離了那個時代。」沈政男認為，現在要加強的是，有沒有注意到醫生的女友有在念書，而且到學校考試？試問，當時教室內的師生都有戴口罩嗎？秋冬防疫專案對於教室上課，並沒有強制戴口罩，但還是戴上比較好。





沈政男也提到，指揮中心隔了一晚才公布這起疫情，但社會上早就傳得沸沸揚揚。其實可以在前晚說，「北部傳出有限度院內與社區感染，狀況已在掌握中，大家不要驚慌，但必須加強自我防護。」這樣一來，那些潛在接觸者是不是可以提早把口罩戴好，把社交距離拉出來，多少降低後續感染的風險？





此外，沈政男更直言，「有沒看到鄭文燦出來開記者會？他有講到什麼嗎？不過是露露臉，讓大家知道我有在做事。鄭文燦想要角逐大位，當然在防疫上不能失分。」他說，事實上，元旦前傳出社區感染後，如果不是總統府先取消元旦升旗聚會，桃園恐怕也還是會辦。事實證明，「減少不必要的大型聚會，利多於弊，因為，當你沉醉於歡樂氛圍，就會鬆懈防疫，給了病毒可乘之機」。（編輯：許苡晴）