美駐聯大使取消來台 府：仍歡迎未來適當時機來訪
記者鄭宏斌/台北報導
2021-01-13 08:28:57
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂今（13）日起訪台3天，不過凌晨突然傳出消息，美國國務院宣布，為確保未來8天能夠交接順利，取消本週所有官員出訪計畫。對於克拉夫特取消訪台行程，總統府表示惋惜，但仍歡迎克拉芙特未來能有適當時機來訪。
美國政府20日將進行政權移交，美國國務院今天表示，將致力確保未來8天交接程序能順利完成，將取消所有官員本週原定出訪計畫，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）原定13日至14日訪問比利時，以及克拉夫特的訪台之行。克拉夫特原訂訪台3天，將與蔡英文總統會面，且在外交學院發表演說，卻在出發之前臨時喊卡，而這也是川普政府官員近來第2次取消訪台計劃。去年12月，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原訂訪台，但也臨時取消。
對於克拉夫特無法來台，總統府發言人張惇涵表示，尊重美國國務院取消包括國務卿龐培歐等所有官員出訪計畫的決定，對於克拉夫特因而無法如期訪台也感到惋惜。「但我們仍歡迎克拉夫特大使未來能有適當時機來訪」。外交部也發出聲明表示，理解並尊重美國國務院的決定，外交部感到婉惜，但歡迎克拉夫特未來於適當時機來訪。