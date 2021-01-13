明知有害健康卻照吃的食物？眾狂指「這3類」：無法抗拒

垃圾食物應盡量少吃，這是大家都明白的事，但許多人依舊控制不了自己的嘴，對於美食毫無招架力可言，先吃再說！然而，近日有網友就好奇在PTT提問「明知對健康不好，卻照樣吃的食物？」對此，網友一致狂指「這3大類」，直呼「無法抗拒」。

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原PO在PTT女孩板發文表示，現代人越來越注意飲食健康，不過，有些垃圾食物卻讓人又愛又恨。他透露，自己看到炸雞或烤雞排的話，都會很想吃，明知道不健康，但仍忍不住誘惑買來吃，並好奇詢問「鄉民也會這樣嗎？有沒有明知對健康不好，卻照樣吃的食物？」

▲網友在PTT討論「明知對健康不好，卻照樣吃的食物」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛狂指「炸物」、「手搖飲」與「泡麵」，「炸雞、泡麵、麥當勞」、「炸G尬珍奶」、「泡麵、飲料、炸物超常吃」、「鹹酥雞真的難以抗拒」、「鹹酥雞、珍奶」、「炸雞、泡麵，好吃的東西都很沒營養」、「鹽酥雞，炸雞皮正在吃...」「手搖飲，而且必加珍珠」、「泡麵戒不掉...」「泡麵雞排洋芋片，卡路里是代表快樂的數字」。

另還有人直指「洋芋片...」「含糖飲料、麻辣鍋」、「白飯，澱粉吃太多不好，要適量」、「麻辣鴨血我最愛」、「甜食跟飲料」、「串燒」、「早餐大冰紅」、「甜點、奶茶」。（編輯：許苡晴）