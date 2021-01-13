「國家完全沒有腦袋！」 柯文哲：剩帶風向與跟風的人
記者丁上程/台北報導
2021-01-13 09:08:32｜2021-01-13 10:10:52
台北市長柯文哲今天（13日）上午接受廣播媒體專訪。提到半個月前跨年晚會的決策問題，柯文哲提到，當時有接到基隆市政府的電話，表示將取消舉辦跨年晚會改線上直播，接著民進黨執政的各縣市就相繼宣布。「他們有內線消息？」柯文哲表示，當下按兵不動且交辦各局處搜集消息，是否有社區感染的可能？「結果隔天開晨會的時候，沒有任何證據台灣有社區感染的可能性。」柯文哲說，「政府只剩下帶風向與跟風的人，國家完全沒有腦袋，受得了嗎？」
柯文哲在接受廣播媒體專訪時，回憶起之前跨年晚會，因為疫情緣故，全台各縣市都相繼宣布停辦跨年晚會，並改採線上直播的方式進行，不過台北市卻獨排眾議維持舉辦，對此柯文哲也透露當時的決斷過程。「一群戴著口罩在廣場上的人比較危險，還是一群人在餐廳、夜市沒戴口罩吃東西比較危險？」柯文哲直言，防疫還是要講求科學性，當時透過衛生局長黃世傑以及聯醫副院長璩大成等人，先按兵不動搜集資訊，「結果隔天晨會發現，根本沒有任何證據顯示，台灣有社區感染的跡象，沒有理由升高防疫措施」。柯文哲強調，就像某年放颱風假一樣，台北市跟各縣市不同，相繼宣布停班停課後，只有台北市沒停，「那時候被民眾罵翻，可是當時我就問氣象團隊，他們強調隔天的狀況絕對不會到停班停課的標準，所以我就宣布維持正常上班上課。」柯文哲說，「政治還是要講求科學，不過現在台灣政治出現很大的危機，就是民粹政治，政府只剩下帶風向與跟風的人，然後帶風向的人又不理智」。柯文哲也直言，當初民進黨執政的縣市，相繼宣布停辦跨年晚會改採線上直播，「誰打電話串連大家，要大家不要辦跨年晚會？有人跟我說是誰，但不要在這講。」柯文哲語帶玄機表示，「你去問陳時中，他會要大家不要辦嗎？陳時中會覺得不必要。」柯文哲強調，相關措施還是要講求科學數據，但民粹政治的情況下，政治人物很難對抗民粹，「但我還是講求科學」。