美駐聯大使訪台臨時喊卡 官員強調：無關美中台關係
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-13 09:14:09｜2021-01-13 09:21:42
美國國務院於當地時間12日表示，由於要與即將上任的拜登政府進行過渡工作，國務院取消了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的所有出訪行程，也取消了駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原定於今（13）日訪問台灣的計畫。
美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發表聲明表示，國務院一直以來都與總統當選人拜登的團隊持續進行交接工作，未來8天國務院將致力於權力過渡程序能順利完成。國務卿蓬佩奧原定於13日至14日出訪比利時的行程也被取消，比利時之行是蓬佩奧卸任前最一次的訪歐行程，原本計畫會見北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及當地官員，重申雙方的堅定合作關係。一名匿名美國官員向《美國之音》證實，駐聯合國大使的訪台行程已經取消，但強調原因與美中台關係無關。
《路透社》引述歐洲外交官員內部消息指，歐盟（EU）高層已經拒絕與蓬佩奧會晤；而克拉夫特的訪台行程，被外界視為是川普與蓬佩奧想在1月20日卸任之前強化對中政策。不過，克拉夫特也預期將在拜登政府上任後卸任駐聯合國大使。克拉夫特的行程原定於今日搭機抵台，14日與總統蔡英文會面，並前往外交學院發表有關台灣對國際社會貢獻的公開演說，於15日上午離開台灣。若克拉夫特訪台成行，將會是自1971年退出聯合國以來，首次在任的美國駐聯合國大使訪問台灣。