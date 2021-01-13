被誰勸進選北市主委？吳怡農：只能私下說
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-13 09:27:51｜2021-01-13 09:33:25
民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農今（13）日接受廣播專訪時，被主持人周玉蔻問到，究竟是在誰的勸進下，選擇出來參選台北市黨部主委？對此，吳怡農相當謹慎，表示只能私下和周玉蔻說，無法在節目上公開。
吳怡農接著解釋，很多人並不清楚台北市黨部在做什麼，一般就是當成選舉組織動員的單位，但他認為「地方黨部其實可以做更多」，因為社會中有許多其時很關心政策跟國家未來方向的，但他們卻常陷入與政府資訊不對等、聲音無法被聽見的窘境，所以他想藉由地方黨部提升政府與社會的連結。吳怡農也強調，並非自己想要主動參選台北市黨部主委，過程中有人贊成、有人反對，最後決定是自己下的，絕口不提民進黨主席蔡英文究竟跟他說了些什麼，更否認他是前主委黃承國的魁儡。
至於民進黨中央為了讓他參選北市黨部主委通過「吳怡農條款」，吳怡農說他無法決定別人怎麼評論這件事，但他會全心投入主委的工作。不過，未來吳怡農擔任黨部主委後，握有2022年地方選舉的提名權，但為避免「球員兼裁判」，可能就不適合參選2022年台北市長選舉。對此，吳怡農也說，所以他也無數次的說過，會把角色、目標放在全力輔選。節目中，吳怡農也宣示，目標是不讓蔣萬安選上台北市長，他本人更要參選2024年立委、拉下蔣萬安。