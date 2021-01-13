蔣萬安推返還政治受害者財產被罵騙選票 吳怡農：不公平
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-13 09:51:23
國民黨立委蔣萬安日前低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》，欲返還戒嚴時期受政治迫害者被沒收的財產，不只國敏黨內有雜音，也被外界解讀是為「甩開蔣家包袱」、為2022年選舉超前部署。民進黨智庫副執行長吳怡農今（13）天接受廣播專訪時表示，這樣的說法對蔣萬安來說並不公平。
吳怡農說，現在轉型正義是社會共識，民意代表本來就應該反映民意，如果是往好的方向，大家就互相鼓勵，不需要用騙選票這樣的說法，這樣對蔣萬安來說也不公平。吳怡農在節目後接受媒體訪問時也說，轉型正義的工程，必需要有共識、跨黨派的合作，過去在這方面有許多挑戰，難免造成更多的社會對立，看到各黨派的青壯年代表願意代表討論這件事是值得鼓勵的，返還不當的財產只是一步，還有很多更重要的討論需要朝野一起面對。那未來有沒有可能與蔣萬安合作？吳怡農表示，他和蔣萬安在各自的崗位上都有不同的責任、角色，他組織的公民團體「壯闊台灣」重點放在國家安全政策的推動、進步，國防的討論，如果在轉型正義、各種社會議題上面適合和現任的民意代表合作，他當然也樂意。