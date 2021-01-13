NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

克拉夫特取消來台　馬英九：可以理解、不意外

記者李春台/桃園報導

2021-01-13 10:21:55｜2021-01-13 10:39:51

馬英九頭寮受訪
▲對美國駐聯合國大使克拉夫特取消來台看法，馬英九回應，「可以理解，我們不意外。」（圖／記者李春台攝, 2021.01.13）
故總統蔣經國逝世33週年，今(13)日早上，前總統馬英九等人前往桃園大溪頭寮謁陵。對於媒體追問美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）取消來台一事，馬英九停下腳步回應媒體表示，「可以理解，我們不意外。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九等人至頭寮謁陵，先向蔣故總統鞠躬獻花，隨後俯首追思，整個過程莊嚴肅穆。馬英九準備離去時，媒體提問對於克拉夫特取消來台的看法，馬英九回應說，「可以理解，我們不意外」。另外，媒體也問馬英九會不會冷？馬英九則微笑回應不會。
到頭寮謁陵後，馬英九隨後也在臉書貼文感嘆表示，「民選獨裁正毀壞台灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。」以下為臉書全文：

「今天是故總統經國先生逝世33週年，我再次到桃園大溪謁陵，追思經國先生。

經國先生是一位公認的傑出領袖，中華民國行憲以來歷任總統的民意調查，經國先生的評價總是排第一名，證明他確實非常受人民愛戴。他執政時期（1972-78，行政院長；1978-88，總統），是臺灣走向現代化與民主化的關鍵年代；他推動十大建設，大幅提升臺灣的競爭力；他解除戒嚴、推動政治改革，加速臺灣民主化的步伐；他開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；他勤政愛民，端正臺灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

尤其是，經國先生生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下臺灣的民主基礎。但如今，臺灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。因為意識形態，區域經貿整合受阻，臺灣的競爭力不斷被邊緣化；因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化，臺灣安全受到威脅；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。

撫今思昔，令人百感交集。」
▲馬英九隨後也在臉書貼文感嘆表示，「民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。」（圖／翻攝馬英九臉書）
▲馬英九隨後也在臉書貼文感嘆表示，「民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。」（圖／翻攝馬英九臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

外遇題材當紅，哪一部戲劇渣男渣女「出軌理由」最瞎？

外遇題材當紅，哪一部戲劇渣男渣女「出軌理由」最瞎？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀