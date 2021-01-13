2022年交棒黃珊珊 柯文哲：不希望她以民眾黨身份參選
記者丁上程/台北報導
2021-01-13 10:06:39
台北市長柯文哲今天（13日）上午接受廣播媒體專訪。被問到2022年縣市首長選舉，交棒黃珊珊的意味相當明顯，不過柯文哲也坦言，台灣的民主政治很現實，做得最好的人不見得會選上，並強調黃珊珊「還在讀書階段，還在努力」。而被主持人黃暐瀚問到，柯文哲身兼台灣民眾黨主席，是否會希望黃珊珊以民眾黨籍參選？對此柯文哲也直白表示「不會」，並強調世界上多數大城市的首長都是無黨籍或是多黨參選。
柯文哲2019年10月延攬時任親民黨台北市議員黃珊珊，入府擔任副市長一職，也被外界分析是想在2022年將市長大位交棒給黃珊珊。不過現階段各項民調數據，黃珊珊都處在落後的位置。對此柯文哲則直言，最理想的情況是要訓練三個人以上，最終由民意來決定誰是適合的市長人選。但話鋒一轉柯文哲也表示，台灣民主政治很現實，做得好的人不見得選得上。「我常常覺得說黃大洲做得最好，問題是他選不上，因為他實在太務實了。」柯文哲也細數黃大洲擔任市長時的政績，「基隆河截彎取直、拆中華商場、大安森林公園，還有捷運五條線同時開工，坦白說我後任來看，哇！也是滿兇悍的。」不過柯文哲也強調，台灣政治來看，黃大洲不會勝出，因為他遇到趙少康跟陳水扁「兩大政治金童、政治明星」，直言選舉還是過於民粹。由於柯文哲身兼台灣民眾黨主席，主持人黃暐瀚也追問，2022年台北市長選戰時，會不會希望黃珊珊以民眾黨員的身份參選？柯文哲則坦言「不會」，並直言世界上的趨勢來看，大城市的首長大多數都是無黨籍，不然就是多黨推薦，「我不會刻意要把她拉到民眾黨，不需要。」而針對其他縣市，民眾黨是否要派人參選？柯文哲則表示，要找到足夠好的人才，才會投入選戰。