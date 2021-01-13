美駐聯大使取消訪台 吳斯懷分析5點「關鍵因素」
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-13 10:24:34
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂今（13）日起訪台3天，但凌晨卻傳出消息，美國國務院宣布，為確保交接順利，取消本週所有官員出訪計畫﹔ 對此，立委吳斯懷在臉書PO文表示，美國情治單位已掌握情資，武裝暴動可能性升高，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理，拜登團隊不得不出手。
吳斯懷表示，美國務院突然取消所有出訪，FBI警告有武裝組織計畫大規模叛亂，川普批准華府進入緊急狀態﹔國民兵被授權部署15000名兵力，拜登就職前如臨大敵，肅殺氛圍緊繃﹔川普支持者也放話，若川普被罷免，全美50個州和首都華府可能爆發「武裝抗議」和「大規模叛亂」，美國國會及各州議會是主要目標。吳斯懷指出，首先美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃﹔第二，大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，顯示有大風暴正在形成。
第三，拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理﹔第四，歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，只有台灣歡迎來訪。最後，15000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。