巴西公布臨床數據　中國科興疫苗有效率僅50.4％

巴西日前購買1億劑由「科興生物技術有限公司」(Sinovac Biotech)研發的新冠疫苗，科興曾號稱效用率高達90%，但是巴西在台灣時間13日凌晨公布臨床實驗數據，有效率只有50.4%，遠低於上週宣布的78%有效率。相較於輝瑞、莫德納、牛津疫苗，科興疫苗有效率明顯偏低。

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不過，世界衛生組織（WHO）規定有效率達到50%以上，疫苗便可上市，此數據剛好達標。

綜合外電報導，巴西搶先對1.3萬人測試中國科興疫苗，原本3期臨床實驗數據應在12月初公布，但延至22日仍未公布，再延15天才公布臨床實驗數據，不斷推遲公布時間令巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）忍不住公開質疑，指「科興疫苗的效力似乎非常低」。





負責進行測試的研究機構、巴西聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）上週曾經對「重症患者」測試公布結果，稱科興疫苗的有效率為78％，不過此數據受到學者質疑，在今天公布的最新報告中，加入輕中症病患測驗結果，疫苗整體有效率降至50.4%。





同一批疫苗，印尼在11日已批准使用，宣稱有效率為65%，而土耳其在上個月曾發中期實驗結果，則表示有效率為91.25％。疫苗有效率是在實驗環境下，比較有接種疫苗與未接種疫苗的實驗者，有接種疫苗者減少受感染的百分比。輝瑞疫苗的第三期臨床研究疫苗有效率達95%。

