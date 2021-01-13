NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

巴西公布臨床數據　中國科興疫苗有效率僅50.4％

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-13 10:48:08

▲近日有日本媒體爆料，有中國製疫苗在未經政府批准的情況下走私到境內，供富人階級注射。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西日前購買1億劑由科興生物技術有限公司研發的新冠疫苗，但今日公布臨床數據，有效率只有50.4%。（圖／美聯社／達志影像）

巴西日前購買1億劑由「科興生物技術有限公司」(Sinovac Biotech)研發的新冠疫苗，科興曾號稱效用率高達90%，但是巴西在台灣時間13日凌晨公布臨床實驗數據，有效率只有50.4%，遠低於上週宣布的78%有效率。相較於輝瑞、莫德納、牛津疫苗，科興疫苗有效率明顯偏低。

我是廣告 請繼續往下閱讀

不過，世界衛生組織（WHO）規定有效率達到50%以上，疫苗便可上市，此數據剛好達標。

綜合外電報導，巴西搶先對1.3萬人測試中國科興疫苗，原本3期臨床實驗數據應在12月初公布，但延至22日仍未公布，再延15天才公布臨床實驗數據，不斷推遲公布時間令巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）忍不住公開質疑，指「科興疫苗的效力似乎非常低」。

負責進行測試的研究機構、巴西聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）上週曾經對「重症患者」測試公布結果，稱科興疫苗的有效率為78％，不過此數據受到學者質疑，在今天公布的最新報告中，加入輕中症病患測驗結果，疫苗整體有效率降至50.4%。

同一批疫苗，印尼在11日已批准使用，宣稱有效率為65%，而土耳其在上個月曾發中期實驗結果，則表示有效率為91.25％。疫苗有效率是在實驗環境下，比較有接種疫苗與未接種疫苗的實驗者，有接種疫苗者減少受感染的百分比。輝瑞疫苗的第三期臨床研究疫苗有效率達95%。
 

▲（圖／翻攝科興生物公司官網）
▲相較於輝瑞、莫德納、牛津疫苗，科興疫苗有效率明顯偏低。（圖／翻攝中國科興生物公司官網）
關鍵字

NOW民調中心

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
外遇題材當紅，哪一部戲劇渣男渣女「出軌理由」最瞎？

外遇題材當紅，哪一部戲劇渣男渣女「出軌理由」最瞎？

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀