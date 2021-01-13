美國務院否認國內暴動影響出訪　傳歐洲高層拒見蓬佩奧

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國政治新聞《政客》（Politico）指出，蓬佩奧是少數和川普站在同一陣線、否定拜登勝選的官員，但經過國會暴動事件後，對川普政府的批評聲浪不斷，國務院宣布取消國務卿等人的出訪行程、專注交接工作，顯示蓬佩奧也轉向承諾將有個和平、順利的權力過渡。
但不少官員透露，上週的國會暴動，蓬佩奧雖然譴責暴力示威但卻沒有批評川普，因此歐洲官員拒絕與蓬佩奧會晤，訪歐行程宣告破局。盧森堡外交大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）曾在美國國會暴動次日，在廣播電台上批評川普是「政治上的火藥狂，必須要被帶至法庭上審判」並形容暴動是「對民主的911恐攻」；盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）也在推特上譴責國會內的暴力示威者對民主自由、報導自由構成攻擊，同時表達對拜登政府解決問題的期待。
報導指出，國會暴動只能說是火上添油，在暴動期間，川普支持者中可觀察到的新納粹主義和反猶太主義，令盧森堡大為反感，社群上可見，其中一位白人示威者身穿著印有「奧斯威辛集中營」的帽T，還有人的衣服上印著「6MWE」（600萬人還不夠），而600萬正是在納粹期間猶太受害者的人數。此外，蓬佩奧與阿瑟伯恩之間原本就存在一些矛盾，兩人就納粹大屠殺期間，盧森堡猶太社群的賠償問題爭論不休。
除了阿瑟伯恩，蓬佩奧原本還會在比利時接見北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmès）。不過這兩位官員都曾公開譴責國會暴力事件。北約組織發言人透露，蓬佩奧早在國務院發表聲明前，於週二（12）致電史托騰柏格通知會面取消。
《彭博社》（Bloomerg）特別指出，曾經擔任過歐巴馬時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken），將在拜登政府中擔任國務卿，上週他首度和蓬佩奧會面，討論交接事宜。蓬佩奧當時在個人推特上表示，此次會面促進有序過渡，以確保維護美國利益。