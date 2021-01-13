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美國務院否認國內暴動影響出訪　傳歐洲高層拒見蓬佩奧

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-13 10:29:41

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（7）日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。
▲美國國務院宣布，為確保交接工作順利，取消所有人員的出訪計畫，包括國務卿蓬佩奧的歐洲行程，以及原本即將訪台的駐聯合國大使克拉夫特的行程。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務院當地時間12日宣布，為確保政權交接順利，取消國務卿等人的出訪行程，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的訪歐行程、駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Carft）的訪台行程。2人的行程都在近期公布，突然取消讓外界猜測可能是擔憂就職日發生暴動有關，但國務院已予以否認。另有美國媒體分析，蓬佩奧取消歐洲行程的原因是高層官員不願接見他。
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據美國國務院網站，發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，未來8天國務院將致力於完成「平穩有序的過渡」，目前新聞部與拜登的團隊已經進行了數個星期的交接工作，雙方合作表現良好。由於需要官員繼續代理職務至交接工作完成，國務院取消本週的所有出訪計畫，包括蓬佩奧的歐洲之行。
▲（圖／翻攝自美國國務院官網）
▲美國國務院於當地時間12日更新聲明，宣布取消所有出訪行程。（圖／翻攝自美國國務院官網）
美國政治新聞《政客》（Politico）指出，蓬佩奧是少數和川普站在同一陣線、否定拜登勝選的官員，但經過國會暴動事件後，對川普政府的批評聲浪不斷，國務院宣布取消國務卿等人的出訪行程、專注交接工作，顯示蓬佩奧也轉向承諾將有個和平、順利的權力過渡。

但不少官員透露，上週的國會暴動，蓬佩奧雖然譴責暴力示威但卻沒有批評川普，因此歐洲官員拒絕與蓬佩奧會晤，訪歐行程宣告破局。盧森堡外交大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）曾在美國國會暴動次日，在廣播電台上批評川普是「政治上的火藥狂，必須要被帶至法庭上審判」並形容暴動是「對民主的911恐攻」；盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）也在推特上譴責國會內的暴力示威者對民主自由、報導自由構成攻擊，同時表達對拜登政府解決問題的期待。

報導指出，國會暴動只能說是火上添油，在暴動期間，川普支持者中可觀察到的新納粹主義和反猶太主義，令盧森堡大為反感，社群上可見，其中一位白人示威者身穿著印有「奧斯威辛集中營」的帽T，還有人的衣服上印著「6MWE」（600萬人還不夠），而600萬正是在納粹期間猶太受害者的人數。此外，蓬佩奧與阿瑟伯恩之間原本就存在一些矛盾，兩人就納粹大屠殺期間，盧森堡猶太社群的賠償問題爭論不休。

▲美國國會暴動期間，有部分示威者穿著新納粹主義、反猶太主義的上衣，引發外界批評。（圖／翻攝自Twitter）
▲美國國會暴動期間，有部分示威者穿著新納粹主義、反猶太主義的上衣，引發外界批評。（圖／翻攝自Twitter）
除了阿瑟伯恩，蓬佩奧原本還會在比利時接見北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmès）。不過這兩位官員都曾公開譴責國會暴力事件。北約組織發言人透露，蓬佩奧早在國務院發表聲明前，於週二（12）致電史托騰柏格通知會面取消。

《彭博社》（Bloomerg）特別指出，曾經擔任過歐巴馬時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken），將在拜登政府中擔任國務卿，上週他首度和蓬佩奧會面，討論交接事宜。蓬佩奧當時在個人推特上表示，此次會面促進有序過渡，以確保維護美國利益。
▲外媒報導，美國總統當選人拜登將找前副國務卿布林肯出任國務卿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲布林肯即將擔任拜登政府的國務卿。（圖／美聯社／達志影像）
 
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