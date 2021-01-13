終於輪到你！唐綺陽曝2021年最幸運4星座：出門好運就來

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第三名：天秤座
唐綺陽表示，風象星座是2020年的苦主，但今年運勢就不錯，「開（運）的幅度還滿大的，轉變也會跟著變大」，但因「禍福相依」仍會有彆扭的地方，好運會發生在公開的亮相、子女運或創意表現上，不過不一定感到開心，因為天秤座太有個性，不喜歡用不愛的方式做任何事，「你們反而會覺得是困擾，但其實是好的。」
第二名：金牛座
唐綺陽直言，金牛座今年會有升官的好運，「一定會是行業裡面拔尖的人物」，有可能會跟更大的公司合作、更有名的牌子做聯名或連結，自己本身有很大機率擠進名流的行列，或是做的事業比以前更大，此外，今年也有結婚、生孩子等喜事發生。
第一名射手座、水瓶座
唐綺陽指出，射手座在過去一年經歷很多內在挑戰、默默地在測試自己的底線，有苦也不說，有開心的事也不聲張，此情況2021年將開始轉變，水瓶座靠著好人緣、人氣、誠懇等人際特質會越來越好運，且今年會獲得更多資源，「只要你自己心態轉變了，運勢也轉變了，你也多出去走一走、說一說，你的好運就來了，你的貴人就是你的朋友。」
至於水瓶座，唐綺陽說，水瓶座過去幾年太像在修行，「衰到無以復加跟莫名其妙的地步」，今年水瓶座會轉運、能見度開始高起來，但他們不相信好運來了，不過水瓶座今年頭腦清楚很多，說話更加侃侃而談，也能勇敢和過去做切割，周遭也會有很多人事物都在旁幫助及鼓勵。
另外，唐綺陽也說，水瓶座是非常固執的星座，2021年開始腦袋就會慢慢想通了，且現在過得豐富、自在，所以不用在活在過去的悲情，綑綁也慢慢消散，過去幾年的修行將慢慢發揮作用，「展現你的魅力吧！主動積極一點，接受各種機會與改變，你會開始出土了！」（編輯：楊穎軒）