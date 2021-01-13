美駐聯大使克拉夫特放鳥台灣 柯文哲：台灣國際處境困難
記者丁上程/台北報導
2021-01-13 10:44:37
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），在台灣時間今天（13日）由美國國務院宣布，取消來台灣的計畫。在來台前24小時才宣布取消一事，也引發台灣各界議論。對此台北市長柯文哲今天上午在接受廣播媒體專訪時，則表示「台灣在國際處境困難，這大家都曉得。」並強調希望未來能夠有更寬廣的國際空間。
柯文哲在接受媒體人黃暐瀚專訪時，被問到克拉夫特取消來台一事，柯文哲也將其歸咎為「台灣外交處境困難」。「國防外交兩岸是總統職權，地方首長沒有理由去講太多。」柯文哲說，「但是是這樣，作為一個在野黨的主席是這樣，其實台灣在國際處境困難，這個大家都曉得，但是我們當然也希望台灣有更寬的國際空間」。不過話鋒一轉，柯文哲也提到台灣國際處境限縮的部分。「就像台灣的詐騙集團，現在全部都回到大陸，因為蔡政府上任後，兩岸之間對話沒了，台灣也不在國際刑警組織內，所以現在中國大陸都不抓了。」柯文哲說，「我們沒有理由被排除在WHO之外，國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生組織，台灣再怎麼樣都應該要加入，但是在加入過程，我們還是希望政府能夠理性務實科學，只要是符合價值的，我們都支持」。