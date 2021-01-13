內幕／大使專機已起飛卻被召回　我方研判與華府情勢有關

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日前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布克拉夫特將訪問台灣，也是首次有現任的美駐聯合國大使訪台。克拉夫特作為「特命全權大使」，是由美國總統直接任命的政務官，在外交體系上的層級相當高，是日常負責美國參與包括聯合國安理會、聯合國大會在內等常駐聯合國有關工作的最高領導人。
原本克拉夫特的訪台，被視為台美關係的再加溫，連同蓬佩奧取消對行政機構的台美交流限制，都算是川普（Donald Trump）政府對台的卸任大禮。未料今日清晨，克拉夫特臨時宣布不來了，讓各界感到相當震驚。
黨政人士指出，克拉夫特這次訪台，執政黨也做了很多情資蒐集與規劃，一直到昨（12）晚都認為還認為克拉夫特能如其來台，並持續為此做準備。不過就在今天清晨6、7點左右，突然收到美方通知，表示美方將取消所有官員的外訪行程，克拉夫特的台灣行也因此告吹。
由於美方這次的計畫變更相當突然，我方在得知消息後，難免有些許失望，但也理解川普團隊是即將卸任的團隊，變數較多，所以似乎也不像外界認為的那麼錯愕與難過。黨政人士表示，其實不只克拉夫特，就連蓬佩奧自己的歐洲行程也因此取消，本來這是趟即將卸任團隊的「畢業旅行」，沒想到華府緊張情勢卻不斷升溫，就連美國軍方都在12日發表聲明，宣示「作為軍人，我們必須體現國家的價值觀和理想。我們擁護和捍衛憲法。任何破壞憲法進程的行為不僅違反我們的傳統、價值觀和誓言，而且是違法的。」
為此，我方相關單位也研判，川普政府與即將上任的拜登（Joe Biden）團隊可能有達成協議，在華府緊張情勢不斷升高的影響下，所有人應該以交接為重，所以做出「取消所有官員外訪」的決定。