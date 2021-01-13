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新冠肺炎疫情升溫　如何做篩檢？醫檢師告訴你

記者陳志仁/新北報導

2021-01-13 10:50:30

檢驗新冠病毒
▲醫檢師在具負壓設備的安全操作櫃中，裝備完整的防護裝備下，進行新冠肺炎的檢驗。（圖/衛生福利部臺北醫院提供）
新冠肺炎疫情有升溫的跡象，加上台灣出現首例醫護感染的案例後，引發民眾的恐慌；為此，衛生福利部臺北醫院建立一站式篩檢新冠肺炎的流程，幫助民眾快速完成篩檢、取得報告，確保第一線採檢及檢測人員在安全防疫的狀態下，執行篩檢任務。
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衛生福利部臺北醫院表示，面對新冠肺炎疫情的持續延燒，每天有數十名民眾致電醫院詢問，「新冠肺炎要怎麼檢測？收費多少？多久可以知道檢測結果？」諸多問題讓護理師、醫檢師接電話接到手軟、忙得不可開交，這些都是近期醫院可見的熱門現象。
衛生福利部臺北醫院檢驗科主任洪忠志指出，激增的檢測量也讓醫檢師備感壓力；因此臺北醫院建立一站式篩檢新冠肺炎流程，希望幫助民眾快速完成篩檢、取得報告、統整諮詢窗口，確保第一線採檢及檢測人員均能在安全防疫的狀態下，執行篩檢任務。

洪忠志說，一站式篩檢流程的第一優點是可透過電話掛號或網路預約檢測，其次是報到、檢查、繳費、發報告皆在急診指定地點，第三是民眾可透過急診掛號櫃檯取得最完整的資訊，第四則是提供24小時急件與48小時一般件的選擇；其中，急件為篩檢後24小時可取報告，一般件則是篩檢後48小時可取報告，讓有急迫需求的民眾，在最短時間內取得報告。

洪忠志表示，目前檢測方式有病毒核酸檢測、病毒分離培養、病毒抗體檢測等，為避免操作感染，皆由醫檢師在具有負壓設備的安全操作櫃中，配戴包含護目鏡、防護衣、口罩、雙層手套等完整的防護裝備下進行檢驗；目前各大醫院都採用病毒核酸檢測，因為此種檢測方式病毒的特異性及敏感度均相當高。

洪忠志說明，在檢體採檢之後，醫檢師必須經過特定的核酸萃取步驟，才能進行RT-PCR核酸放大的程序，將病毒核酸片段複製、放大，並隨時以高敏感度的螢光偵測反應，監測反應時間約需2至2.5小時，相當迅速、便利、準確。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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