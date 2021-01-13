新冠肺炎疫情升溫　如何做篩檢？醫檢師告訴你

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衛生福利部臺北醫院檢驗科主任洪忠志指出，激增的檢測量也讓醫檢師備感壓力；因此臺北醫院建立一站式篩檢新冠肺炎流程，希望幫助民眾快速完成篩檢、取得報告、統整諮詢窗口，確保第一線採檢及檢測人員均能在安全防疫的狀態下，執行篩檢任務。
洪忠志說，一站式篩檢流程的第一優點是可透過電話掛號或網路預約檢測，其次是報到、檢查、繳費、發報告皆在急診指定地點，第三是民眾可透過急診掛號櫃檯取得最完整的資訊，第四則是提供24小時急件與48小時一般件的選擇；其中，急件為篩檢後24小時可取報告，一般件則是篩檢後48小時可取報告，讓有急迫需求的民眾，在最短時間內取得報告。
洪忠志表示，目前檢測方式有病毒核酸檢測、病毒分離培養、病毒抗體檢測等，為避免操作感染，皆由醫檢師在具有負壓設備的安全操作櫃中，配戴包含護目鏡、防護衣、口罩、雙層手套等完整的防護裝備下進行檢驗；目前各大醫院都採用病毒核酸檢測，因為此種檢測方式病毒的特異性及敏感度均相當高。
洪忠志說明，在檢體採檢之後，醫檢師必須經過特定的核酸萃取步驟，才能進行RT-PCR核酸放大的程序，將病毒核酸片段複製、放大，並隨時以高敏感度的螢光偵測反應，監測反應時間約需2至2.5小時，相當迅速、便利、準確。
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