克拉夫特訪台行喊卡 綠委：國民黨冷言冷語要負責
記者吳承翰/台北報導
2021-01-13 10:55:45｜2021-01-13 11:06:23
由於美國政權交接在即，國務院取消所有官員出訪行程，也包含美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台行。民進黨立委陳亭妃今（13）日受訪時認為，國民黨在這幾天輪番批評克拉夫特，要負很大的責任，陳說「現任大使來台，全國應該齊心歡迎，沒想到國民黨冷言冷語，那人家貼冷屁股幹嘛？我是那位官員我會很難過，國民黨要為這次取消負很大的責任。」
陳亭妃進一步指出，在前總統馬英九執政時期，也接見過美國駐聯合國前大使（John Bolton），即便是卸任官員，台灣也舉國支持，沒想到在野之後，國民黨從黨主席江啟臣到馬英九，全部都在唱衰，「這麼重要的高官要被國民黨冷言冷語，我是那位高官，我會很難過，覺得我這趟來到底有什麼意義。」國民黨立委賴士葆受訪時則納悶道「真怪，我就從頭到尾都沒批評，這幾天都公開舉雙手雙腳贊成，出事推給國民黨是民進黨一向的模式，大家習慣就好。」賴士葆指出美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經解除台美之間許多限制，其中包含總統、副總統、行政院長訪問華盛頓特區，「人家不來，我們自己過去」，賴士葆呼籲總統蔡英文要拿出膽量，在美國總統川普卸任前，申請出訪華盛頓特區，「或最少讓蘇貞昌衝衝衝，衝到華府去，現在國務院還是蓬佩奧當家，總要試試看才知道他們講真的還講假的」。