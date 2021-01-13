美眾議院通過表決 要求彭斯動用憲法修正案免職川普
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-13 11:20:41｜2021-01-13 11:27:11
美國國會於1月6日發生暴力示威後，民主黨於眾議院再次提出針對川普的彈劾案，在投票表決之前，眾議院議長佩洛西（Nacy Pelosi）先前施壓副總統彭斯（Mike Pence）動用《憲法》第25條修正案將川普免職，但遭到彭斯拒絕。今（13）日眾議院表決通過決議，正式要求彭斯使用《憲法》賦予的職權。
彭斯先前致信佩洛西，拒絕使用《憲法》第25條修正案，並表示個人不認為罷免總統有利於美國利益，也不符合憲法，個人不會屈服於眾議院的要求。據美國《NBC News》報導，當地時間12日，眾議院進行投票，以222票贊成對上204票反對通過決議，要求副總統彭斯動用美國憲法第25條修正案罷免總統川普。《路透社》報導，在表決過程中，至少有3位共和黨議員表態支持彈劾川普，共和黨領導層、眾議員麗茲・錢尼（Liz Cheney）直接公開批評，川普有史以來最背離憲法誓言的美國總統。錢尼為前副總統迪克・錢尼（Dick Cheney）的女兒，美國媒體認為她在推動共和黨議員支持彈劾案上發揮了很大的作用。