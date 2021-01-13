中國國藥控股疫苗上市不到兩周　董事長突傳去職

中國國藥控股公司研發兩款新冠肺炎疫苗，2020年12月31日獲得中國官方批准上市，12日晚間卻突然傳出國藥控股董事長李智明因「個人原因」辭去公司所有的職務，並立即生效。

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國藥控股是中國國家企業國藥集團所屬的核心企業，是中國最大的藥品、醫療保健產品批發零售商，2009年在香港上市。

12日晚間，國藥控股在港交所官網發布公告，公司董事會於1月12日收到董事長李智明的辭呈，並指出由於「個人原因」，李智明向董事會提出辭去公司董事長、執行董事等所有職務，該等辭任即日起生效。





公告並稱，李智明確認其與董事會之間「並無意見分歧」。國藥控股在公告強調，目前公司現有董事和經營管理層不受影響，公司營運一切正常。





根據公告，國藥控股董事會已於今天依據公司章程規定，選舉於清明代行董事長職權，據官網顯示，於清明是國藥控股黨委書記、執行董事。



