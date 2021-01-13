刑事局單日兩捷報 破2處改造槍械工廠
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-13 11:49:59
刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第五隊日前查悉台南市及嘉義市地區分別有2名對象從事非法改造槍械，警方上週兵分兩路會同台南與嘉義當地警方聯合出擊查緝，一口氣查獲非制式手槍4枝、模擬槍2枝、子彈32顆、滑套15個、下槍身14個、彈匣15個、手持電鑽2枝、游標卡尺2枝等改造工具2批等相關證物。並將馮姓與吳姓嫌犯依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。
中打中心第五隊佈線查悉臺南市新營區及嘉義市西區有歹徒改造槍械，為避免非法槍彈流入市面造成治安危害，蒐證完成後即與臺南市政府警察局（刑事警察大隊）及嘉義市政府警察局（第一分局）等單位共同執行查緝。第五隊隊長薛昇旭指於1月8日指揮所屬兵分兩路，一路會同臺南市政府警察局（刑事警察大隊）逮捕馮姓犯嫌到案，查扣非制式手槍2枝、模擬槍2枝、子彈17顆、滑套15個、下槍身14個、彈匣15個、電鑽等證物。另一路會同嘉義市政府警察局（第一分局）查獲吳姓犯嫌到案，查扣非制式手槍2枝、子彈15顆、電鑽等證物。
薛昇旭隊長表示，非法槍彈嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於109年06月10日修正，從「源頭斷根」（納管操作槍）到「加重刑責」（改造槍枝與制式槍枝刑度一致）雙管齊下，防止歹徒鑽法律漏洞，也請民眾勿以身試法。警方將持續追溯槍枝來源並呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉。