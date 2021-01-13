獵巫確診醫護？呂秋遠提「日本醫療崩潰」為例：別開玩笑

疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣昨（12日）有4例新型冠狀病毒（COVID-19）確診，其中2例為本土，為北部某醫院醫師及其護理師女友，消息一出引發各界高度關注，對此，律師呂秋遠也表示，網路上又開始一波獵巫，無論是足跡、交往關係等，通通被拿出來冷嘲熱諷，也讓他氣得直呼「Hello？如果沒有醫療人員，看看那些醫療體系接近崩潰的國家好嗎」？

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呂秋遠今（13）日於臉書發文，表示在陳時中部長還沒召開記者會以前，就有媒體以「爆發院區感染」等字眼，形容這位醫師因拯救病人而染疫的消息。

在媒體的推波助瀾下，直到部長出面澄清為止，網路上紛紛討論究竟會不會進一步發生社區感染或群聚感染。而在得知目前是一位醫師與護理師罹患肺炎以後，又開始一波獵巫，不論是他們這幾天的足跡，或是他們的交往關係，通通被拿出來冷嘲熱諷。甚至有人見獵心喜，唯恐天下不亂。





見到此情況，呂秋遠也傻眼表示「Hello？如果沒有醫療人員，看看那些醫療體系接近崩潰的國家好嗎？日本的醫療人員，因為疫情肆虐，有些人的先生求職被拒絕、不准進入平常熟識的餐廳、帶孩子去公園被其他媽媽排斥、坐計程車被拒載等等，間接造成部分的日本醫療人員萌生退意」。





他更指出，「而因為治療病患而被感染，竟然還有人去對這些醫護人員『開玩笑』？不知道這些躲在螢幕後面的人，到底知不知道住院醫師與護理人員的薪資多低、工作量多重、面對的危險有多高」？



▲北部某醫院醫師及其護理師女友確診新冠肺炎，消息一出，引發各界高度關注。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 呂秋遠也提及，雖然目前經過初步篩檢，所有接觸過的人員暫時都是陰性，但還是有些事情可以提醒我們注意的，他也點出10大重點呼籲民眾，「1.繼續戴口罩、勤洗手、保持社交距離；2.現在沒有院區感染、沒有群聚感染、沒有社區感染！這是因為醫師的警覺性高，而且醫院的防疫經驗豐富，不是靠運氣，是靠努力；3.不要傳播不實的訊息，特別不要在line或社群上散佈未經確認的訊息。除了製造恐慌以外，這種行為不會顯示自己是先知，或是有多關懷朋友，只會顯示自己很蠢」。





「4.不要試著去知道哪家醫院、哪些店面他們去過，這一點意義也沒有。不通知你，是因為不想讓大眾恐慌與歧視。一旦通知你，就代表你要採檢或隔離，這不是好事；5.不要歧視任何人，不論是返國的民眾、得病的病人或是醫護人員。嘲笑或歧視別人不會讓你更高尚，只會顯示出人格的卑劣；6.請不要評論或傳播病人隱私，這很不道德；7.防疫是專業，請不要造口業。我們最不缺的，就是恐慌。在防疫工作上，真正打拼的醫護人員，是沒有藍綠之分的」。





「8.小病不要去逛教學醫院、更不要去探病，請做好醫療分級制度；9.有機會的話，請對第一線的防疫人員誠心的說聲謝謝，只是張口之勞，但很重要。即使沒有高薪，至少我們還能給他們溫暖的心；10.我們的敵人不是手足，而是病毒」，並在文末替所有人打氣「雖然不知道還要多久，但是我們一起努力，維持台灣的平行時空，好嗎」。（編輯：郭佩蓉）