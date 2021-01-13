大使不來是國民黨害的？藍：這就是民進黨國際分析能力？
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-13 12:27:13｜2021-01-13 13:39:36
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台之行臨時取消，民進黨立委陳亭妃怪罪國民黨，指責藍營要為此事負起相當大的責任。國民黨文傳會副主委鄭照新13日反批，難道這就是民進黨的國際關係分析能力嗎？難道美國國務院統一取消所有官員出訪行程，都是國民黨害的？
鄭照新質疑，難道美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）取消出訪歐洲，也是國民黨害的？難道這與得罪拜登新政府，川普擔心自己被彈劾，因此收斂自己破壞美國慣例的行為無關？民進黨認為都不是這樣，一定都是國民黨害的，「難道這就是民進黨的國際關係分析能力嗎？」民進黨立委陳亭妃今天批評，現任美國駐聯合國大使要來台灣，全國上下齊心歡迎，但沒想到人沒到之前，就受到國民黨無盡的批評和冷言冷語，國民黨要為這次行程的取消，負起相當大的責任。美國國務院宣布為確保未來8天美國總統交接程序能順利完成，取消所有官員出訪計畫，包括美國駐聯合國大使克拉夫特訪台之行也取消。克拉夫特和蓬佩奧兩人的行程都在近期公布，突然取消，外界猜測可能是擔憂就職日發生暴動有關，但國務院已經否認；另有美國媒體分析，蓬佩奧取消出訪歐洲的原因，是當地高層官員不願接見他。