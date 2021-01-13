楊志良喊開除確診醫！前台大醫轟「冷血」：別讓他上節目

台灣昨（12）日新增2例本土確診新冠肺炎個案（案838、案839），指揮中心證實其中案838北部醫院一名男醫師曾協助為重症病患插管，目前確切感染源仍未釐清。而前衛生署長楊志良昨晚在政論節目則表示，染疫醫師因未落實防疫SOP，自覺沒事才導致後續匡列多人，更稱若自己是院長將會開除懲處。對此，前台大醫師、部落客林氏璧就忍不住痛批這番言行，更點名主持人謝震武，「如果我是你，我第一件事情就是把楊志良開除掉，以後別上我的節目了」。

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林氏璧透過臉書發表看法，他提到楊志良這番言論「不是基於事實的評論，全部都是噴口水。更令人悲哀的，這還是個前衛生署長」，接著表示指揮中心公布過並非該醫師自己插管，而是麻醉科醫師插管，他只是在旁邊幫忙，「到底是在評論幾點的？還自己腦補成是插管噴出來（口水還是痰）？現在是隔離衣割破了或管子有破裂嗎？」。

▲前衛生署長楊志良昨日在節目上發表看法。（圖／取自《新聞面對面》）

接著他提到，就因為他不是直接插管的人，所以目前也還沒完全確認是否是被這位病患傳染的。「因此責怪醫師8日有症狀，10日才採檢，我認為也是一種苛責。因為在有完整的防護之下，理論上不應該這麼容易被傳染的。兩天內就通報到採檢，我認為已經算是迅速反應了」。

「楊前署長，不知道您的記憶力是不是有減退，去年2月底另一間更大的北部醫院發生的案34高達9人的院內群聚感染，您是全忘光了嗎？更嚴重的是當時案34本身是本土不明來源，且發現時已經是他住院14天後。當時我和您的看法一樣，真的認為這就是本土要開始大流行的前兆了。這危機難道沒有比這次高？我看高十倍都不只。現在你在電視上大發議論，說這起目前只有一例在醫院感染到，初步464名院內接觸者PCR皆為陰性應該沒有擴散出去的案例是最大的危機？」

▲前台大醫林氏璧不滿楊志良發言。（圖／翻攝自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」）

林氏璧直言，「在這種時候還可以冷血的說我要把這醫師開除掉，楊前署長，我相信您絕對沒有在加護病房照顧過SARS病人」，接著更以SARS時期的經歷砲轟，「你沒有親自體驗過那種可能被傳染的恐懼，在醫院洗一次澡回家再洗一次澡戰戰兢兢深怕傳給家人的心情。您應該也沒有插過管，插管被病人的口水什麼噴到是太常見的事情了，即使你沒看到但病人咳一聲，不可見的飛沫也是充滿了整個房間」，質問「難道要這些人全部都去隔離14天嗎？」。

「這一年來，我只覺得這個社會虧欠醫護人員太多。真的太多。我希望大家一起來想，我們還可以怎麼給他們多一點支援。答應要給的防疫獎金，為何會拖這麼久？在醫材的議題上，為何不尊重醫界的意見？」

文末，林氏璧強調台灣防疫到現在最大的危機，是越來越多人已經無法單純以科學防疫來看事情，把防疫也當成政治攻防在打了。「我們還沒有真正進入到社區感染流行的考驗過，如果在這種狀況下進入，很明顯會聽到一片防疫破功，神話破滅等等的聲音。是的，那的確是危機」，最後林氏璧也狠酸「謝震武律師，如果我是你，我第一件事情就是把楊志良開除掉，以後別上我的節目了」。