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共存共榮　國內上中下游鋼鐵業者共同營造市場

記者黃守作／高雄報導

2021-01-13 13:15:08

▲國內鋼鐵上中下游業者一同營造共存共榮的鋼鐵市場。(圖／記者黃守作攝，2021.01.13)
▲國內鋼鐵上中下游業者一同營造共存共榮的鋼鐵市場。(圖／記者黃守作攝，2021.01.13)
中鋼公司董事長翁朝棟今(13)日期許鋼鐵終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，並盼國內鋼鐵上中下游業者一同營造共存共榮的鋼鐵市場。
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▲中鋼公司董事長翁朝棟期許鋼鐵終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司董事長翁朝棟期許鋼鐵終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，近期國際鋼鐵市場快速升溫，該公司秉持照顧國內鋼鐵中下游業者的理念，不僅優先供料給內銷市場，且在數量與交期上，也盡力滿足國內客戶。
翁朝棟指出，面對國際鋼鐵市場鋼鐵價格大漲之際，中鋼除了透過產銷聯誼會等方式與業界分享鋼鐵市場動態外，也對應行情走勢，合宜反映原料成本，國內盤價亦以溫和穩健的方式適度提漲，讓國內鋼鐵業者有充足的時間因應，期盼與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。

翁朝棟並指出，近日偶有獲悉業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之情事，他認為此等作法，將使鋼鐵市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體鋼鐵產業之健全發展，呼籲鋼鐵業界能共同維護國內鋼鐵市場之秩序。

翁朝棟進一步指出，目前國際鋼鐵市況變化劇烈，中鋼公司期許終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，應在確保料源數量穩定無虞的前提下，嚴謹承接新單，避免接單價格與原料行情出入過大，造成營運虧損，或者因備料不足而導致可能之斷鏈風險，對企業長期經營與商譽維繫產生負面影響。
翁朝棟說，全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，面對目前鋼鐵市場的熱絡，公司將持續扮演鋼鐵龍頭的角色穩定價量，並期盼與鋼鐵同業、產業用戶等一同營造及維護良好、健康的鋼鐵市場環境，且鋼鐵上中下游同心努力，共創鋼鐵市場榮景。
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