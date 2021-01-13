共存共榮　國內上中下游鋼鐵業者共同營造市場

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，近期國際鋼鐵市場快速升溫，該公司秉持照顧國內鋼鐵中下游業者的理念，不僅優先供料給內銷市場，且在數量與交期上，也盡力滿足國內客戶。
翁朝棟指出，面對國際鋼鐵市場鋼鐵價格大漲之際，中鋼除了透過產銷聯誼會等方式與業界分享鋼鐵市場動態外，也對應行情走勢，合宜反映原料成本，國內盤價亦以溫和穩健的方式適度提漲，讓國內鋼鐵業者有充足的時間因應，期盼與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。
翁朝棟並指出，近日偶有獲悉業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之情事，他認為此等作法，將使鋼鐵市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體鋼鐵產業之健全發展，呼籲鋼鐵業界能共同維護國內鋼鐵市場之秩序。
翁朝棟進一步指出，目前國際鋼鐵市況變化劇烈，中鋼公司期許終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，應在確保料源數量穩定無虞的前提下，嚴謹承接新單，避免接單價格與原料行情出入過大，造成營運虧損，或者因備料不足而導致可能之斷鏈風險，對企業長期經營與商譽維繫產生負面影響。
翁朝棟說，全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，面對目前鋼鐵市場的熱絡，公司將持續扮演鋼鐵龍頭的角色穩定價量，並期盼與鋼鐵同業、產業用戶等一同營造及維護良好、健康的鋼鐵市場環境，且鋼鐵上中下游同心努力，共創鋼鐵市場榮景。