章子怡首演出電視劇　汪峰心疼愛妻拍到受傷

古裝劇《上陽賦》是章子怡從影以來第一部電視劇，她形容有人會質疑演出電視劇是否「降格」，但章子怡表示：「不論是電視或電影，所演出的角色都是人，這個人是誰是特別重要的」，對於《上陽賦》中「王儇」一角，章子怡認為看見了「現代女人的氣質與價值觀， 同時獨立、不被束縛的去追求自己的自由，是非常豐滿的角色」，也因此深深吸引她，並認為是從影以來演得特別過癮的一次。老公汪峰也在微博上力挺，並曬出3年前帶女兒一同至片場探班的照片，心疼說出她為這部劇付出許多，「當時肩部手臂的傷，到現在還沒徹底痊癒。」

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▲章子怡（左）跟楊祐寧撒糖談情。（圖 / 愛奇藝國際站）

× ▲章子怡（左）跟楊祐寧撒糖談情。（圖 / 愛奇藝國際站）

《上陽賦》是根據寐語者的小說《帝王業》改編，講述了章子怡飾演的王儇與周一圍飾演的蕭綦，因爲一場權力的交易而結婚，在結婚後才相互愛上對方，共同守護國家百姓、安定天下的故事。但目前開播的前4集，章子怡則是與演出三皇子的楊祐寧撒糖談情，兩人自幼即是兩小無猜，長大後哪怕被命定與太子成親也抗命不肯，一心要下嫁楊祐寧。劇中，章子怡因調皮爬樹不慎摔下時，剛好被楊祐寧接在懷裡，兩人相視的電眼也被觀眾喊「好甜」。而一場在湖邊談情放水燈的橋段，則讓章子怡嬌嗔對楊祐寧喊壞蛋，楊祐寧則吻手調情，展現風度翩翩的皇族魅力。

▲章子怡（左）在劇中和楊祐寧有段兩小無猜的感情。（圖 / 愛奇藝國際站）

× ▲章子怡（左）在劇中和楊祐寧有段兩小無猜的感情。（圖 / 愛奇藝國際站）

章子怡老公汪峰也在微博甜喊老婆是一位「偉大的演員」，他表示章子怡拍攝《上陽賦》將近10個月，期間需要有巨大的承受力與熱愛才能堅持下來，並讚許老婆「對於電影她仍懷著赤子之心；對於表演始終虔誠仰視」，力挺她在劇中的表現。章子怡也表明接演電視劇的初衷是，「特別想在一個角色的世界裡翱翔的時間長一點」，不過，章子怡開拍前就猜想觀眾會認為，她可能會後悔接演，因此心裡也早已做好準備，時刻提醒自己放寬心，認為即便播出後意外受到批評，她也會「秉持著專業的態度和全心的熱愛在角色中」。

▲章子怡飾演備受寵愛的上陽郡主王儇。（圖 / 愛奇藝國際站）

× ▲章子怡飾演備受寵愛的上陽郡主王儇。（圖 / 愛奇藝國際站）

而章子怡因在劇中演出15歲少女受到不少討論，該部的編劇老師及原作者也都特別發文力挺，編劇心疼表示章子怡拍攝過程中經歷了骨折，但為了不影響進度仍忍痛拍攝，同時也為她抱屈，「她習慣被黑，但也是會痛吧」！期盼網路能少些批評的戾氣。而原著寐語者則表明認可章子怡，做到了角色中從少女到後期王妃的表演。

《上陽賦》11日於愛奇藝國際站開播，

在官方YouTube頻道「GTV八大劇樂部」13日中午12點30分首播上線6集，14日起固定每天中午12點30分更新1集。