學者：蓬佩奧出訪遭拒找台階下 連帶取消克拉夫特台灣行
記者吳承翰/台北報導
2021-01-13 14:54:24
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布取消所有官員出訪規劃，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台計畫也因此告吹。川普政府卸任前原本大張旗鼓想辦「畢業旅行」，現卻臨時喊卡，外界議論紛紛。淡江大學戰略所副教授黃介正接受《NOWnews今日新聞》訪問時認為，蓬佩奧之前積極安排出訪，想為卸任後的發展鋪路，未料他想去的歐洲並不買帳，於事，藉著美國情勢動盪、新舊政府交接需要官員留在國內為由，統一取消所有出訪行程，給自己一個台階下，卻也連帶影響的克拉夫特這趟台灣行。
外界推測蓬佩奧取消行程的真實因素，一來是內部國情動盪，包含民眾包圍、攻擊國會山莊；外部則有中國勢力私下運作，想阻止克拉夫特訪台。但黃介正認為，蓬佩奧並不是會因為國會山莊被包圍，或者中國施壓就把態度放軟的人，「現在政府交接期，已經有很多幕僚調動，交接作業繁複、出訪也要專人協調，人力吃緊應是原因之一。」黃介正進一步分析，美國自居世界霸權，若因為中國施壓，就取消克拉夫特訪台，反而美國像是聽命於中國，對蓬佩奧、或即將接任國務卿的布林肯（Antony Blinken ）來說，都是不願見到的局面，「我不認為布林肯擋下克拉夫特來台灣，北京政府就會感謝他，甚至在布林肯正式上任前，他對中國的調性都不會放軟。」
黃介正推測，蓬佩奧卸任前積極安排出訪，目的是替政治前途鋪路，未料歐洲國家拒絕接見他，為了讓自己下得了台，才乾脆以政權交接為由，統一取消所有官員出訪，「安排在交接期出訪本來就有爭議，台灣的立場，不讓他來沒有好處，我們不像比利時底氣那麼強，可以拒絕他。」
政治大學外交系副教授黃奎博表示，從美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、美國次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，中國軍機繞台給壓力沒停過，中方施壓、布林肯勸阻蓬佩奧不要留爛攤子，都是可能原因。而對於民進黨立委陳亭妃說「國民黨冷言冷語，應該為這次取消行程負責」，黃奎博駁斥「這個滑天下之大稽，如果國民黨能決定美國官員來或不來，那民進黨對美外交都交給國民黨，天底下哪有這種事？」至於未來美中台關係走向，黃奎博認為拜登擔任歐巴馬8年的副手，可預測他的印太戰略會是「歐巴馬2.0」，最大的變化應是拜登會更加聲援台灣，其他仍待觀察。